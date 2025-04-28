عاجل.. الملك محمد السادس يستقبل السفراء المغاربة المعينين الجدد
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم.
ويتعلق الأمر بكل من:
– السيد أحمد رضا الشامي، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي،
– السيد عثمان الفردوس، سفيرا لدى جمهورية الكوت ديفوار،
– السيد ماجد حليم، سفيرا لدى ماليزيا،
– السيد عمر أمغار، سفيرا لدى جمهورية صربيا،
– السيد رضوان الحسيني، سفيرا لدى جمهورية أندونيسيا،
– السيد يونس الديغوسي، سفيرا لدى سانت لوسيا،
– السيدة نجوى البراق، سفيرة لدى جمهورية الكونغو
– السيدة بثينة الكردودي، سفيرة لدى جمهورية بنغلادش،
– السيد عبد القادر الجموسي، سفيرا لدى جمهورية الكاميرون،
– السيد محمد ابومراتن، سفيرا لدى جمهورية النيجر،
– السيدة فتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك،
– السيد مصطفى العلمي الفلوس، سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى،
إثر ذلك، أدى السيد عمر أمغار، والسيد رضوان الحسيني، والسيد يونس الديغوسي ، والسيدة نجوى البراق، والسيد بثنية الكردودي، والسيد عبد القادر الجموسي ، والسيد محمد ابومراتن، والسيدة فتيحة العيادي ، والسيد مصطفى العلمي الفلوس القسم بين يدي جلالة الملك.
حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي
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24 تعليقات
هادي بادرة زوينة لتجديد السلك الدبلوماسي. الإصلاح في التمثيليات الخارجية حاجة ملحة.
خاص السفراء يركزو على جلب الاستثمارات والتعاون الدولي. الدبلوماسية الاقتصادية رافعة قوية للتنمية.
فرحت بزاف حيث كاينين وجوه جديدة وكفاءات متميزة. الشباب عنصر أساسي في تطوير الدبلوماسية.
التعيين الملكي كيبين الثقة فالكفاءات الوطنية. الثقة الملكية تكليف قبل أن تكون تشريفاً.
خاص السفراء يديرو مجهود كبير لخدمة مصالح البلاد. واجب الدفاع عن القضايا الوطنية أولوية قصوى.
المغرب ديما كيختار كفاءات قادرة تمثل البلاد أحسن تمثيل. المملكة تراهن على دبلوماسية ذكية ومتجددة.
الله يوفق السفراء الجداد باش يخدمو المصلحة الوطنية. الهدف الأسمى هو خدمة المغرب والمغاربة.
فرحني بزاف نشوف أسماء كفأة ومجربة تمثلنا. الخبرة والكفاءة ضرورية في ميدان الدبلوماسية.
التعيينات الجديدة غادي تزير الخدمة الدبلوماسية مزيان. خطوة قوية لتعزيز حضور المغرب دوليا.
كنتمنى يشرفونا فالعلاقات الدولية ويكونو قد المسؤولية. المغرب محتاج لدبلوماسية نشيطة وقوية.
التعيينات الجديدة غادي تزيد من إشعاع المغرب عالمياً. توسيع شبكة العلاقات الخارجية ضرورة حتمية.
مزيان نشوفو المغرب كيحرص على تطوير دبلوماسيته بوجوه جديدة. الدبلوماسية الفعالة أساس تقدم الأمم.
الله يعاون السفراء الجداد على المهام لي قدامهم. السلك الدبلوماسي ركيزة من ركائز الدفاع عن المصالح الوطنية.
التعيينات كتعكس انفتاح المغرب على مختلف القارات. تعزيز الحضور المغربي بالخارج أمر استراتيجي.
الله يوفق السفراء فالمهام لي مسندة ليهم. تعيين السفراء الجدد ضرورة لمواكبة التحولات الدولية.
تعيينات فيها أمل فمستقبل مشرق للعلاقات الخارجية. النجاح الدبلوماسي رهين بالكفاءة والالتزام.
خطوة محسوبة باش نواكبو التطورات العالمية. التغيير المتجدد سر النجاح الدبلوماسي.
الله يحفظ جلالة الملك ويسدد خطاه فاختياراته الرشيدة. القرارات الملكية نابعة من رؤية استراتيجية عميقة.
خطوة زوينة باش نعطيو نفس جديد فالتمثيليات الدبلوماسية. التجديد المستمر يقوي صورة المغرب دولياً.
خطوة زوينة فيها تجديد وتحفيز على العطاء. التجديد الدبلوماسي يضمن حيوية الأداء الخارجي.
التعيينات جات فواحد التوقيت مهم فالعلاقات الدولية. التوقيت المناسب يزيد من قوة التأثير المغربي.
اختيار السفراء كان مبني على الكفاءة والتجربة. اعتماد الكفاءة ركيزة أساسية لنجاح المهام الدبلوماسية.
السفراء خاصهم يكونو في المستوى ويرفعو الراية المغربية. تمثيل المغرب بالخارج يتطلب جهداً مضاعفاً.
الله يسخرهم ويعطيهم الصحّة فالمهام لي قدامهم. على السفراء أن يتحلوا بالجدية والمسؤولية.