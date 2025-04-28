عاجل.. الملك محمد السادس يستقبل السفراء المغاربة المعينين الجدد

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم.

ويتعلق الأمر بكل من:

– السيد أحمد رضا الشامي، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي،

– السيد عثمان الفردوس، سفيرا لدى جمهورية الكوت ديفوار،

– السيد ماجد حليم، سفيرا لدى ماليزيا،

– السيد عمر أمغار، سفيرا لدى جمهورية صربيا،

– السيد رضوان الحسيني، سفيرا لدى جمهورية أندونيسيا،

– السيد يونس الديغوسي، سفيرا لدى سانت لوسيا،

– السيدة نجوى البراق، سفيرة لدى جمهورية الكونغو

– السيدة بثينة الكردودي، سفيرة لدى جمهورية بنغلادش،

– السيد عبد القادر الجموسي، سفيرا لدى جمهورية الكاميرون،

– السيد محمد ابومراتن، سفيرا لدى جمهورية النيجر،

– السيدة فتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك،

– السيد مصطفى العلمي الفلوس، سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى،

إثر ذلك، أدى السيد عمر أمغار، والسيد رضوان الحسيني، والسيد يونس الديغوسي ، والسيدة نجوى البراق، والسيد بثنية الكردودي، والسيد عبد القادر الجموسي ، والسيد محمد ابومراتن، والسيدة فتيحة العيادي ، والسيد مصطفى العلمي الفلوس القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي

(ومع)