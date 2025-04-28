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وجدة.. توقيع اتفاقية شراكة بين أكاديمية الشرق وجامعة الشطرنج

وجدة.. توقيع اتفاقية شراكة بين أكاديمية الشرق وجامعة الشطرنج

28 أبريل، 2025 - 8:02 مساءً
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هبة بريس – أحمد المساعد

ترأس محمد بودشيش مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بالنيابة، بمعية بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج يومه السبت 26 أبريل الجاري، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والجامعة الملكية المغربية للشطرنج من أجل تنزيل مشروع الشطرنج بالمؤسسات التعليمية العمومية بالجهة.

وتندرج هذه الشراكة، في إطار التزام أكاديمية جهة الشرق بتنزيل مضامين وأهداف خارطة طريق 2022-2026 الرامية إلى تجويد التعلمات والحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التفتح.

كما تهدف هذه الشـراكة إلى تعزيز الوعي بأهمية الشطرنج كأداة تعليمية وتربوية والتشجيع على ممارسـته داخل المؤسـسات التعليمية من خلال تنظيم دورات تدريبية وبطولات محلية وإقليمية وجهوية ووطنية مدرسية، كما تروم هذه الاتفاقية تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي والتحليلي لدى التلاميذ والتلميذات والمساهمة في التنقيب على المواهب في رياضة الشطرنج وإدماجها في الحركة الرياضية الوطنية.

28 أبريل، 2025 - 8:02 مساءً
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