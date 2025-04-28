انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال يُعيد للأذهان سيناريو الطوارئ الهولندي
شهدت أجزاء واسعة من إسبانيا والبرتغال، اليوم الأحد، انقطاعًا مفاجئًا في التيار الكهربائي، ما تسبب في حالة من الارتباك وسط المواطنين، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات ملحة حول مدى استعداد الحكومات الأوروبية لمثل هذه الأزمات الطارئة.
هذا الحدث غير المتوقع أعاد إلى الأذهان التجربة الاستباقية التي أطلقتها الحكومة الهولندية قبل بضعة أشهر، حين نظمت حملة توعية وطنية غير مسبوقة دعت فيها المواطنين إلى الاستعداد لاحتمال وقوع حالة طوارئ عامة. وقد شملت التوصيات الرسمية نصائح عملية مثل تجهيز منازلهم لمواجهة ثلاثة أيام على الأقل دون كهرباء أو وسائل اتصال رقمية.
ودعت السلطات الهولندية المواطنين إلى تخزين كميات كافية من المواد الغذائية والمياه، إلى جانب اقتناء أجهزة راديو تعمل بالبطاريات، ومصابيح يدوية، وأدوية ضرورية. لم يكن الهدف من هذه الحملة إثارة الذعر، بل ترسيخ “ثقافة الاستعداد” بطريقة هادئة ومنظمة، حسب ما صرّحت به الجهات المعنية آنذاك.
وفي ضوء هذه الانقطاعات، يطرح كثيرون اليوم تساؤلًا مشروعًا: هل كانت دول أوروبا الأخرى، ومنها إسبانيا والبرتغال، لتكون في وضع أفضل لو تبنّت استراتيجية استباقية مشابهة لما قامت به هولندا؟
الانقطاعات المتكررة، سواء نتيجة لأعطال تقنية أو بفعل عوامل مناخية وجيوسياسية، إلى جانب التهديدات المتصاعدة المرتبطة بالهجمات السيبرانية، تؤكد أن البنية التحتية للكهرباء والاتصالات في أوروبا باتت عرضة لمخاطر لم تكن مطروحة بنفس الحدة سابقًا. وهو ما يدفع المتابعين والمختصين إلى التأكيد على أن تعزيز الاستعداد لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية في عالم يزداد تقلبًا وتعقيدًا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
انقطاع الكهرباء المفاجئ يعطل الحياة اليومية ويؤثر على الاقتصاد.
ما حدث اليوم في إسبانيا والبرتغال يسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية للطاقة.
التهديدات السيبرانية ولاو خطر حقيقي ومابقيناش فمأمن تام.
تجربة هولندا تثبت أن التخطيط المسبق ينقذ المواطنين من الفوضى.
من المهم أن تتبنى الحكومات استراتيجيات مرنة لمواجهة المستقبل الغامض.
صراحة بحال هاد الانقطاعات تقدر تسبب فمشاكل كبيرة فالمدن.
شحال من واحد غادي يتسائل دابا علاش ما داروش خطط استباقية بحال هولندا.
الهجمات الإلكترونية أصبحت تمثل خطرا جديا على أمن الطاقة والاتصالات.
الدروس المستخلصة اليوم خاصها تطبق قبل ما يزيد الطين بلة.
بصراحة خاصنا نتعلمو من هاد الدروس وما نبقاوش غير كنتسناو حتى توقع المصيبة.
هادشي لي وقع فإسبانيا والبرتغال خلّى الناس كاملين يتخلعو.
توعية المواطنين مسبقا تساهم في تخفيف آثار الأزمات.
خاص الحكومات يكونو واجدين لمثل هاد الكوارث المفاجئة.
الناس لي فهولندا راهم كانو عارفين شنو يديرو ملي طفات الضو.
ضرورة استعداد الحكومات لمواجهة الأزمات أصبح أمرا ملحا.
الاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة الطوارئ أمر ضروري.