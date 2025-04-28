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انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال يُعيد للأذهان سيناريو الطوارئ الهولندي

انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال يُعيد للأذهان سيناريو الطوارئ الهولندي

28 أبريل، 2025 - 7:01 مساءً
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شهدت أجزاء واسعة من إسبانيا والبرتغال، اليوم الأحد، انقطاعًا مفاجئًا في التيار الكهربائي، ما تسبب في حالة من الارتباك وسط المواطنين، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات ملحة حول مدى استعداد الحكومات الأوروبية لمثل هذه الأزمات الطارئة.

هذا الحدث غير المتوقع أعاد إلى الأذهان التجربة الاستباقية التي أطلقتها الحكومة الهولندية قبل بضعة أشهر، حين نظمت حملة توعية وطنية غير مسبوقة دعت فيها المواطنين إلى الاستعداد لاحتمال وقوع حالة طوارئ عامة. وقد شملت التوصيات الرسمية نصائح عملية مثل تجهيز منازلهم لمواجهة ثلاثة أيام على الأقل دون كهرباء أو وسائل اتصال رقمية.

ودعت السلطات الهولندية المواطنين إلى تخزين كميات كافية من المواد الغذائية والمياه، إلى جانب اقتناء أجهزة راديو تعمل بالبطاريات، ومصابيح يدوية، وأدوية ضرورية. لم يكن الهدف من هذه الحملة إثارة الذعر، بل ترسيخ “ثقافة الاستعداد” بطريقة هادئة ومنظمة، حسب ما صرّحت به الجهات المعنية آنذاك.

وفي ضوء هذه الانقطاعات، يطرح كثيرون اليوم تساؤلًا مشروعًا: هل كانت دول أوروبا الأخرى، ومنها إسبانيا والبرتغال، لتكون في وضع أفضل لو تبنّت استراتيجية استباقية مشابهة لما قامت به هولندا؟

الانقطاعات المتكررة، سواء نتيجة لأعطال تقنية أو بفعل عوامل مناخية وجيوسياسية، إلى جانب التهديدات المتصاعدة المرتبطة بالهجمات السيبرانية، تؤكد أن البنية التحتية للكهرباء والاتصالات في أوروبا باتت عرضة لمخاطر لم تكن مطروحة بنفس الحدة سابقًا. وهو ما يدفع المتابعين والمختصين إلى التأكيد على أن تعزيز الاستعداد لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية في عالم يزداد تقلبًا وتعقيدًا.

28 أبريل، 2025 - 7:01 مساءً
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‫16 تعليقات

  2. ما حدث اليوم في إسبانيا والبرتغال يسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية للطاقة.

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  8. الهجمات الإلكترونية أصبحت تمثل خطرا جديا على أمن الطاقة والاتصالات.

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