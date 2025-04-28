عامل إقليم جرادة يشرف على افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية

هبة بريس – أحمد المساعد

أشرف عامل إقليم جرادة، شكيب بلقايد، بمعية رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، محمد قدوري، زوال اليوم الإثنين 28 أبريل الجاري على افتتاح فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية، المقام بساحة الأمل قرب قرية الصناع التقليديين بجرادة.

وينظم هذا المعرض من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، بشراكة مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية، وبتعاون مع عمالة إقليم جرادة وجماعة جرادة، تحت شعار “حرفنا عنوان حضارتنا”.

وقد أثث هذا الفضاء المتميز عدد كبير من التعاونيات والمقاولات والجمعيات الحرفية، القادمة من مختلف أقاليم جهة الشرق، ومن المنحدرين من إقليم جرادة، إضافة إلى مشاركين من مختلف جهات المملكة، حيث عرضوا منتوجات متنوعة شملت، المصنوعات النباتية، النجارة، الحدادة، الخياطة بأنواعها، الزرابي، الصياغة، الخزف، والمنتوجات القروية والمجالية.

ويعرف المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بجرادة، إقبالاً كبيراً من طرف ساكنة المدينة والإقليم، مما يوفر دخلاً مهماً للصانعات والصناع التقليديين المشاركين، ويساهم في التعريف بالتراث الحضاري العريق الذي تزخر به بلادنا.

وتعد هذه المعارض متنفسًا هامًا للصانعات والصناع التقليديين، للتعريف بمنتوجاتهم وتسويقها على نطاق واسع، مما يساهم في تحقيق دخل قار لفئات واسعة منهم، وبالتالي خلق دينامية اقتصادية واجتماعية بالمنطقة.