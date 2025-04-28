الرباط.. عبد النباوي يتباحث مع رئيس المحكمة العليا بجمهورية النمسا

أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس المحكمة العليا بجمهورية النمسا، جورج كودك، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.

وأكد السيد جورج كودك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أن “المباحثات كانت مثمرة للغاية”، معربا عن تطلعه لتعميق التعاون القضائي ومواصلة تبادل الخبرات والتجارب بين محاكم البلدين في المستقبل.

من جهتها، أبرزت رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمال المنيعي، في تصريح مماثل، أن زيارة الوفد النمساوي، التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، تروم مواصلة الدينامية الإيجابية والمتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية التي تجمع المؤسستين القضائيتين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا للنمسا منذ 2022 .

وأضافت السيدة المنيعي أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق المعرفة بالتجربة القضائية للبلدين، فضلا عن التعريف بالتجربة المغربية المتفردة في مجال استقلال السلطة القضائية، ومعاينة المنجزات التي حققتها المملكة في قطاع العدالة على المستوى المؤسساتي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

تجدر الإشارة إلى أن السيد عبد النباوي قام، السنة المنصرمة، رفقة وفد من كبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بزيارة رسمية للمؤسسات القضائية بجمهورية النمسا، وذلك بدعوة من رئيس المحكمة العليا بدولة النمسا.