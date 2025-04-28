الرباط.. عبد النباوي يتباحث مع رئيس المحكمة العليا بجمهورية النمسا
أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس المحكمة العليا بجمهورية النمسا، جورج كودك، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.
وأكد السيد جورج كودك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أن “المباحثات كانت مثمرة للغاية”، معربا عن تطلعه لتعميق التعاون القضائي ومواصلة تبادل الخبرات والتجارب بين محاكم البلدين في المستقبل.
من جهتها، أبرزت رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمال المنيعي، في تصريح مماثل، أن زيارة الوفد النمساوي، التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، تروم مواصلة الدينامية الإيجابية والمتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية التي تجمع المؤسستين القضائيتين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا للنمسا منذ 2022 .
وأضافت السيدة المنيعي أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق المعرفة بالتجربة القضائية للبلدين، فضلا عن التعريف بالتجربة المغربية المتفردة في مجال استقلال السلطة القضائية، ومعاينة المنجزات التي حققتها المملكة في قطاع العدالة على المستوى المؤسساتي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تجدر الإشارة إلى أن السيد عبد النباوي قام، السنة المنصرمة، رفقة وفد من كبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بزيارة رسمية للمؤسسات القضائية بجمهورية النمسا، وذلك بدعوة من رئيس المحكمة العليا بدولة النمسا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
العلاقة بين القضاء المغربي والنمساوي سترتقي إلى مستويات أعلى من التعاون الفعّال في المستقبل.
تمثل هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز استقلالية القضاء المغربي، بما يعود بالنفع على النظام القضائي بشكل عام.
الزيارة تساهم في تعزيز الشراكة بين الدولتين في مجال العدالة وتفتح أفقًا جديدًا لتحسين الأداء القضائي.
نتمنى أن تكون هاد المباحثات مثمرة وتزيد من تطوير النظام القضائي المغربي.
المغرب راه داير خطوات كبيرة فالنظام القضائي ديالو، وهاد التعاون غادي يعزز هاد الخطوات.
هذه الزيارة تعد فرصة لتبادل الأفكار والتجارب بين القضاء المغربي والنمساوي، مما يساهم في تطوير الكفاءات.
هذا التعاون بين البلدين يفتح المجال لتحسين تبادل الخبرات وتطوير الأداء القضائي في المغرب.
من خلال هذه المباحثات، نتوقع أن يتم تعزيز الشراكة بين المحاكم في كل من المغرب والنمسا.
من المهم أن نتبادل الخبرات مع دول متقدمة فالمجال القضائي باش نطوروا مستوى العمل ديالنا.
الحاجة لي خاصنا دابا هي تكثيف هاد التعاون باش نحققوا المزيد من النتائج.
التعاون بين المغرب والنمسا في مجال القضاء سيسهم في تحسين العدالة وتقديم حلول قانونية مبتكرة.
اللقاء بين القضاة المغاربة والنمساويين غادي يعطي دفعة كبيرة للعدالة في بلادنا.
هاد الزيارة غادي تفتح آفاق جديدة فالتعاون بين المغرب والنمسا فميدان القضاء.
حاجة زوينة هادي اللي كتشوفها فالبلدان المتقدمة، التعاون بين المحاكم باش ينمو القضاء عندنا.
تأكيد الاستمرار في تبادل الخبرات سيكون له تأثير إيجابي على تحسين الأطر القانونية في البلدين.
هاد اللقاء غادي يساعدنا بزاف فتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وخصوصًا فمجال التدريب.
الله يبارك، التعاون مع النمسا غادي يساعدنا نرفعوا من جودة الحكم في محاكمنا.