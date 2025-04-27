ايقاف العديد من حراس السيارات الوهميين بمراكش.

بتعليمات من والي امن مراكش محمد مشيشو، شنت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش حملة امنية بحي ليفيرناح بمقاطعة كليز، على حراس السيارات الوهميين

الذين يحتالون على المواطنين وزوار المدينة الحمراء.

وحسب مصادر الجريدة، فالحملة الامنية أسفرت عن ايقاف عشرة اشخاص لايتوفرون على الوثائق القانونية الممنوحة من قبل المجلس الجماعي بمراكش، من اجل استغلال مواقف السيارات بشوارع المدينة.

كما تمت احالة الموقوفين على مصالح الامن بالدائرة الاولى، التي قامت بتحرير محاضر الايقاف، ووضعهم تحت الحراسة النظرية قبل عرضهم امام النيابة العامة.