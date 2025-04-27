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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون يعلق على حادث مقتل مصلٍ طعنًا داخل أحد المساحد بفرنسا

27 أبريل، 2025 - 3:20 مساءً
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هبة بريس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن “العنصرية والكراهية القائمة على الدين لن يكون لهما مكان في فرنسا”، وذلك بعد حادث مقتل مصلٍ طعنًا داخل مسجد، أمس الجمعة، على يد رجل قام بتصويره أثناء احتضاره.

وشدد ماكرون عبر حسابه على منصة “إكس”، على أن “حرية العبادة مصونة”، معبرًا عن دعم الأمة الفرنسية لأسرة الضحية وللمواطنين المسلمين.

وبحسب المعلومات الأولية، أقدم رجل فرنسي في العشرينات من عمره على طعن أحد مرتادي المسجد في منطقة لا غراند جوب شمالي مونبلييه، صباح الجمعة، قبل أن يقوم بتصوير الضحية بهاتفه المحمول.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” عن مصدر مقرب من التحقيق أن المعتدي التقط صورًا للضحية بعد تنفيذ الجريمة.

في غضون ذلك، دان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو حادث الطعن المميت، في وقت تواصل فيه الشرطة عمليات البحث عن الجاني.

ووصف بايرو الهجوم بأنه “عار إسلاموفوبيا”، في منشور عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن السلطات تقوم بكل ما في وسعها للعثور على المعتدي وتقديمه للعدالة.

وأكد بايرو أن الحكومة تقف إلى جانب أقارب الضحية والمسلمين الذين أصيبوا بالصدمة جراء هذا العمل الإجرامي.

27 أبريل، 2025 - 3:20 مساءً
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