السعودية وقطر تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي لدعم تعافيها الاقتصادي

هبة بريس

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، عن التزامهما بسداد متأخرات الجمهورية العربية السورية لدى البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للبلدين لدعم وتعزيز وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وذلك استنادًا لما تم تداوله خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا، والذي انعقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشار البيان إلى أن هذا السداد سيمكن مجموعة البنك الدولي من استئناف أنشطتها التنموية ودعمها لسوريا بعد توقف دام أكثر من أربعة عشر عامًا، كما سيفتح المجال أمام سوريا للاستفادة من مخصصات مالية جديدة موجهة لدعم قطاعات حيوية، إضافة إلى توفير الدعم الفني اللازم لإعادة بناء المؤسسات وتطوير السياسات وتعزيز القدرات الوطنية بما يسرّع من مسار التنمية.

ودعت السعودية وقطر، في ختام بيانهما، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف أنشطتها التنموية في سوريا، وتكثيف جهودها بما يدعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل، ويساهم في استقرار وازدهار المنطقة ككل.