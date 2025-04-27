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حادث دهس في كندا
حادث دهس في كندا

سقوط ضحايا في حادث دهس خلال مهرجان احتفالي بكندا

27 أبريل، 2025 - 9:45 صباحًا
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هبة بريس

شهدت مدينة فانكوفر الكندية حادث دهس مأساوي، أسفر عن مقتل عدد من المارة وإصابة آخرين، بعدما اقتحمت سيارة حشودًا خلال مهرجان احتفالي للجالية الفلبينية بمناسبة يوم “لابو لابو”.

وأكدت شرطة فانكوفر أنها ألقت القبض على سائق السيارة فورًا، موضحة في بيان عبر منصة “إكس” أن التحقيقات الأولية تستبعد أن يكون الحادث عملاً إرهابياً.

وتداولت وسائل الإعلام مقاطع مصورة توثق لحظة القبض على السائق، إضافة إلى مشاهد صادمة لضحايا إصاباتهم بليغة، وسط تقارير عن وجود رضيع عالق تحت إحدى السيارات، بينما كان المسعفون يجرون عمليات إنعاش قلبي.

وأعرب رئيس بلدية فانكوفر عن تضامنه مع المصابين والجالية الفلبينية، مؤكداً عبر “إكس” أن المدينة تقف إلى جانبهم في هذه اللحظات العصيبة.

27 أبريل، 2025 - 9:45 صباحًا
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