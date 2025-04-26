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انفجار ميناء رجائي
انفجار ميناء رجائي

إيران.. إرتفاع حصيلة ضحايا إنفجار ميناء رجائي إلى أكثر من 700 مصاب

26 أبريل، 2025 - 7:13 مساءً
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هبة بريس

أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي جنوب البلاد إلى خمسة قتلى وأكثر من 700 مصاب.

وجاء الحادث تزامنًا مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، والتي تحتضنها سلطنة عمان وسط مؤشرات على تقدم في المباحثات.

ورغم عدم توجيه اتهامات رسمية بوجود عمل تخريبي، أقر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن “الأمن في حالة تأهب قصوى”، مستحضرًا محاولات سابقة للتخريب وعمليات اغتيال تهدف إلى استثارة ردود أفعال.

ولم تقدم السلطات تفسيرًا واضحًا لسبب الانفجار الذي هز الميناء القريب من مدينة بندر عباس، كما لم تستبعد صلته بصناعة النفط في البلاد.

من جانبها، أشارت شركة الأمن الخاصة “أمبري” إلى أن الميناء استقبل في مارس شحنة من وقود الصواريخ المحتوي على مادة بيركلورات الصوديوم، قادمة من الصين، وهي مادة قابلة للاشتعال كانت موضوع تقرير سابق نشرته “فاينانشال تايمز” في يناير الماضي.

وأضافت الشركة أن الحادث قد يكون ناجمًا عن سوء التعامل مع شحنة الوقود الصلب المخصصة للصواريخ الباليستية الإيرانية.

26 أبريل، 2025 - 7:13 مساءً
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