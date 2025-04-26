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محمود عباس وحسين الشيخ
محمود عباس وحسين الشيخ

تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني محمود عباس

26 أبريل، 2025 - 9:36 مساءً
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هبة بريس

صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين، محمود عباس.

وجاء في بيان للجنة التنفيذية أن هذا القرار يستند إلى قرار المجلس المركزي الفلسطيني خلال دورته الثانية والثلاثين، المنعقدة في رام الله بتاريخ 24 أبريل 2025، بشأن استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين وتعيين شاغله، وبناءً على ترشيح رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس دولة فلسطين، وتفويض الصلاحيات اللازمة.

وبموجب هذا القرار، تم تعيين حسين شحادة محمد الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين.

ويُعد حسين الشيخ، الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية منذ عام 2020، أول شخصية تتولى منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في تاريخها.

26 أبريل، 2025 - 9:36 مساءً
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