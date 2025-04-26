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ترامب في جنازة البابا
ترامب في جنازة البابا

ملابس ترامب تثير الجدل في جنازة البابا فرانسيس

26 أبريل، 2025 - 6:19 مساءً
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هبة بريس

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمخالفة قواعد البروتوكول خلال حضوره جنازة البابا فرانسيس بساحة القديس بطرس في الفاتيكان، بحضور نحو 250 ألف شخص، وفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير نشر السبت.

بدلة زرقاء بدل الأسود التقليدي

وصل ترامب إلى الجنازة مرتديًا بدلة زرقاء متوسطة اللون مع ربطة عنق زرقاء لامعة، مخالفًا القواعد التي تفرض ارتداء بدلة سوداء مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، إلى جانب حذاء وجوارب سوداء، تعبيرًا عن الاحترام التقليدي للمناسبة.

ليس ترامب وحده

وذكرت “ديلي ميل” أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يرتد ربطة عنق، بينما ارتدى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ربطة عنق زرقاء هو الآخر، مما دفع البعض لاعتبار الأمر دليلاً على “قلة احترام” لمراسم الجنازة.

مظهر ترامب وميلانيا تحت المجهر

جلس ترامب في الصف الأمامي إلى جانب كبار الشخصيات والملوك، واضعًا دبوس العلم الأميركي على بدلته الزرقاء، بينما التزمت زوجته ميلانيا بقواعد الفاتيكان، مرتدية معطفًا أسود، مع قفازات سوداء وحجاب دانتيل تقليدي.

انتقادات لاذعة من مسؤولين وشخصيات عامة

تعرض ترامب لسيل من الانتقادات، حيث قالت النائبة أليسون غراهام: “لماذا ترامب هو الزعيم الوحيد الذي يرتدي بدلة زرقاء؟ ألا يدرك أهمية اللياقة؟ عار عليه”.

موجة غضب على مواقع التواصل

على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم من مظهر ترامب، واعتبروا أنه أظهر “قلة احترام”، مقارنة بباقي الزعماء الذين التزموا بالزي الأسود الكامل.
كتب أحدهم على منصة “إكس”: “لماذا يرتدي ترامب بدلة زرقاء بدل الأسود في جنازة البابا؟”، بينما علق آخر: “تصرف تافه فقط لجذب الانتباه”.

المفارقة مع انتقاد ترامب لزيلينسكي سابقًا

كما استحضر البعض المفارقة، مشيرين إلى أن ترامب سبق وانتقد الرئيس الأوكراني بسبب ملابسه غير الرسمية خلال لقائهما في البيت الأبيض، ليجد نفسه اليوم محط انتقادات مشابهة.

قواعد لباس صارمة في الجنازات البابوية

تشترط مراسم الجنازات البابوية ارتداء بدلات سوداء بالكامل للرجال مع ربطة عنق سوداء، فيما يتوجب على النساء ارتداء فساتين سوداء طويلة وقفازات مع حجاب أسود، مع السماح بارتداء عقد لؤلؤ بسيط فقط.

اختيارات الملابس تثير الجدل مجددًا

تأتي هذه الانتقادات ضمن سلسلة متواصلة من الجدل حول ملابس الزعماء خلال المناسبات الرسمية، حيث أصبحت اختيارات الألوان والمظاهر تخضع لتدقيق شديد من الرأي العام ووسائل الإعلام.

26 أبريل، 2025 - 6:19 مساءً
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