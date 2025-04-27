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السفينة
السفينة

انقلاب سفينة محمّلة بـ2000 رأس من الخرفان في خليج عدن

27 أبريل، 2025 - 12:07 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

انقلبت أمس الجمعة 26 أبريل الجاري، سفينة شحن بحرية كانت تقل أكثر من ألفي رأس من “الخرفان “، قبالة سواحل خليج عدن، أثناء رحلتها من الصومال إلى مدينة عدن اليمنية مخصصة كأضاحي للعيد.

وأفادت مصادر بحرية أن السفينة تعرضت للغرق على بُعد أميال من السواحل اليمنية، نتيجة الحمولة الزائدة وسوء تجهيزات السلامة البحرية، ما أدى إلى انقلابها الكامل في عرض البحر.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات مؤلمة لإنقاذ بعض رؤوس ” الخرفان ” التي ظلت على قيد الحياة، بينما سارع عدد من قوارب الصيد المحلية إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الحيوانات ونقلها إلى اليابسة، وسط مشاهد مأساوية لغرق المئات منها.

وأكدت المصادر أن السفينة لم تكن مهيأة للتعامل مع هذه الحمولة الكبيرة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث بدقة، في ظل غياب أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة مجددًا التساؤلات حول فاعلية الرقابة البحرية على السفن التجارية القادمة من القرن الإفريقي، ومدى التزامها بالمعايير الدولية للنقل والسلامة، خصوصًا مع تكرار مثل هذه الكوارث المرتبطة بنقل المواشي إلى السوق اليمنية بطرق غير نظامية.

27 أبريل، 2025 - 12:07 صباحًا
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