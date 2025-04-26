حادث سير مروع بين سيارتين يخلف خسائر جسيمة بمراكش (صور)

محمد ضاهر – هبة بريس

وقع حادث سير مروع قبل قليل من مساء اليوم السبت بالشارع الرئيسي باب الخميس بمدينة مراكش، تسبب في خسائر مادية كبيرة لسيارتين، إحداهما سيارة أجرة “داسيا” والأخرى من نوع “هوندا” مخصصة لنقل البضائع.

وحسب مصادر الجريدة، فإن السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير كانا سببًا في وقوع الحادث، الذي خلف أضرارًا جسيمة على مستوى المركبات.

وفور إشعارها بالحادث، حلت عناصر الأمن المكلفة بحوادث السير التابعة للمنطقة الأمنية سيدي يوسف، التي فتحت تحقيقًا من أجل الكشف عن الأسباب الفعلية للحادث.