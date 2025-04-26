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انفراد.. متابعة أستاذ في حالة اعتقال وإيداعه سجن الاوداية بسبب التحرش بتلميذة قاصر

انفراد.. متابعة أستاذ في حالة اعتقال وإيداعه سجن الاوداية بسبب التحرش بتلميذة قاصر

26 أبريل، 2025 - 3:33 مساءً
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محمد ضاهر – هبة بريس

علمت الجريدة من مصادر مطلعة، ان الوكيل العام باستئنافية مراكش قرر قبل قليل من زوال اليوم السبت بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، إحالة رجل تعليم باحدى المؤسسات بمدينة مراكش على قاضي التحقيق في حالة اعتقال.

وأكدت نفس المصادر، ان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قرر كذلك بعد الاستنطاق الابتدائي، ايداع الاستاذ سجن الاوداية ومتابعته في حالة اعتقال بتهم التحرش بتلميذة قاصر داخل مؤسسة تعليمية.

وسبق لعناصر الامن بالمنطقة الامنية الاولى الخميس الماضي، ان قامت بايقاف استاذ بمؤسسة ابتدائية بمقاطعة كليز، على خلفية شكاية أسرة تلميذة قاصر تتهم هذ الاخير بالتحرش الجنسي.

26 أبريل، 2025 - 3:33 مساءً
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