انفراد.. متابعة أستاذ في حالة اعتقال وإيداعه سجن الاوداية بسبب التحرش بتلميذة قاصر
محمد ضاهر – هبة بريس
علمت الجريدة من مصادر مطلعة، ان الوكيل العام باستئنافية مراكش قرر قبل قليل من زوال اليوم السبت بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، إحالة رجل تعليم باحدى المؤسسات بمدينة مراكش على قاضي التحقيق في حالة اعتقال.
وأكدت نفس المصادر، ان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قرر كذلك بعد الاستنطاق الابتدائي، ايداع الاستاذ سجن الاوداية ومتابعته في حالة اعتقال بتهم التحرش بتلميذة قاصر داخل مؤسسة تعليمية.
وسبق لعناصر الامن بالمنطقة الامنية الاولى الخميس الماضي، ان قامت بايقاف استاذ بمؤسسة ابتدائية بمقاطعة كليز، على خلفية شكاية أسرة تلميذة قاصر تتهم هذ الاخير بالتحرش الجنسي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
الله يهدي ما خلق، راه التعليم رسالة مقدسة ماشي وسيلة للانحراف.
كنتمنى يتخذو إجراءات باش ما يتكررش بحال هاد الشي مستقبلا.
العدالة خاصها تدير خدمتها وتطبق القانون بدون رحمة فهاد الحالات.
التحرش داخل المؤسسة التعليمية جريمة خطيرة ولازم يكون عليها الصرامة.
التلميذات والتلاميذ خاصهم حماية مشددة من بحال هاد التصرفات.
خاص تكون دروس توعوية ضد التحرش فالمؤسسات التعليمية.
تحية لكل أستاذ نزيه وكيدير خدمتو بشرف ومسؤولية.
هادشي كيحزن بزاف، المدرسة خاصها تكون بلاصة ديال الأمان ماشي الخوف.
الأستاذ لي مفروض يكون قدوة ولى مصدر تهديد لتلامذتو.
الآباء والأمهات خاصهم يراقبو ويكونو قريبين من ولادهم.