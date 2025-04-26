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فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من السيارات بمراكش (صور)

فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من السيارات بمراكش (صور)

26 أبريل، 2025 - 5:52 مساءً
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هبة بريس – محمد ضاهر

علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مدعومة بفرقة خاصة تابعة لمديرية حماية التراب الوطني، تمكنت قبل قليل من عصر يومه السبت، من ايقاف المجرم الملقب ب “نبيكة” الذي روع تجزئة النخيل بمقاطعة سيدي يوسف، كما اقدم على تخريب 12 سيارة مركونة وسط الحي.

وحسب نفس المصادر، فعملية الايقاف تمت بعد معلومات دقيقة وفرتها عناصر الفرقة الجهوية لمراقبة التراب الوطني، تكشف عن مكان اختباء المجرم بمنطقة تسمى (الشعبة الفوقانية) بمقاطعة سيدي يوسف، حيث تم تجنيد فرقة امنية خاصة، مكنت من ايقافه رغم مقاومته لعناصر الامن.

وتم اقتياد الموقوف صوب ولاية أمن مراكش من اجل تحرير محضر الايقاف، وتعميق البحث، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.

فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من السيارات بمراكش (صور)

فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من السيارات بمراكش (صور)

فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من السيارات بمراكش (صور)

فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من السيارات بمراكش (صور)

26 أبريل، 2025 - 5:52 مساءً
0

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