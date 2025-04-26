بحضور قادة العالم.. تشييع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير

هبة بريس – وكالات

تودع حشود من المسيحيين الكاثوليك وقادة العالم اليوم السبت البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير الذي اختاره بنفسه في قبر متواضع بكنيسته المفضلة في روما.

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في وقت مبكر استعدادا لتشييع الجنازة.

ووصل عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روما للمشاركة في المراسم.

وقال الفاتيكان إن 162 وفدا أكدوا حضورهم، من بينهم العشرات من رؤساء الدول والحكومات والعديد من الملوك الحاكمين.

وبعد القداس، سيتم نقل نعش البابا إلى كنيسة القديس بطرس، حيث سينطلق موكب من هناك لدفن الجثمان.

ومن المتوقع أن يصطف عشرات الآلاف من الأشخاص على طول الطريق الممتد على مسافة 6 كيلومترات عبر وسط روما، مرورا بمعالم سياحية مثل ساحة فينيسيا والكولوسيوم، وصولا إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى، حيث سيوارى جثمان البابا فرنسيس الثرى.