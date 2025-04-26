close button
بحضور قادة العالم.. تشييع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير

بحضور قادة العالم.. تشييع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير

26 أبريل، 2025 - 10:34 صباحًا
22

هبة بريس – وكالات

تودع حشود من المسيحيين الكاثوليك وقادة العالم اليوم السبت البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير الذي اختاره بنفسه في قبر متواضع بكنيسته المفضلة في روما.

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في وقت مبكر استعدادا لتشييع الجنازة.

ووصل عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روما للمشاركة في المراسم.

وقال الفاتيكان إن 162 وفدا أكدوا حضورهم، من بينهم العشرات من رؤساء الدول والحكومات والعديد من الملوك الحاكمين.

وبعد القداس، سيتم نقل نعش البابا إلى كنيسة القديس بطرس، حيث سينطلق موكب من هناك لدفن الجثمان.

ومن المتوقع أن يصطف عشرات الآلاف من الأشخاص على طول الطريق الممتد على مسافة 6 كيلومترات عبر وسط روما، مرورا بمعالم سياحية مثل ساحة فينيسيا والكولوسيوم، وصولا إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى، حيث سيوارى جثمان البابا فرنسيس الثرى.

26 أبريل، 2025 - 10:34 صباحًا
22

مقالات ذات صلة

النيجر والجزائر

تصعيد دبلوماسي جديد.. النيجر تحتج بشدة على ترحيل المهاجرين…

2025-04-26 / 13:04
لليوم الثاني.. الهند وباكستان تتبادلان إطلاق النار

لليوم الثاني.. الهند وباكستان تتبادلان إطلاق النار

2025-04-26 / 11:00
حماس: "مستعدون لإطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة بهدف إنهاء الحرب"

حماس: “مستعدون لإطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة بهدف إنهاء…

2025-04-26 / 10:13
الرئيس شي جين بينغ يدشن حملة تطهير غير مسبوقة داخل الجيش الصيني

الرئيس شي جين بينغ يدشن حملة تطهير غير مسبوقة…

2025-04-25 / 22:16
احتجاجات المحامين الجزائرين

محامو الجزائر ينتفضون ضد مشروع قانون “قمعي للحريات”

2025-04-25 / 20:23
الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.2 درجات تضرب ولاية وهران

الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.2 درجات تضرب ولاية وهران

2025-04-25 / 17:44
دونالد ترامب

ترامب: “نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران”

2025-04-25 / 15:33
للمرة الأولى.. رفع علم سوريا الجديد أمام مقر الأمم المتحدة

للمرة الأولى.. رفع علم سوريا الجديد أمام مقر الأمم…

2025-04-25 / 14:59
تبون وماكرون

معارض جزائري يفضح مسرحية “الهبة الشعبية” حول الرئيس الجزائري:…

2025-04-25 / 10:02
كشمير.. تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان

كشمير.. تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان

2025-04-25 / 09:14

‫22 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى