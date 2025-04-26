بحضور قادة العالم.. تشييع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير
هبة بريس – وكالات
تودع حشود من المسيحيين الكاثوليك وقادة العالم اليوم السبت البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير الذي اختاره بنفسه في قبر متواضع بكنيسته المفضلة في روما.
وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في وقت مبكر استعدادا لتشييع الجنازة.
ووصل عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روما للمشاركة في المراسم.
وقال الفاتيكان إن 162 وفدا أكدوا حضورهم، من بينهم العشرات من رؤساء الدول والحكومات والعديد من الملوك الحاكمين.
وبعد القداس، سيتم نقل نعش البابا إلى كنيسة القديس بطرس، حيث سينطلق موكب من هناك لدفن الجثمان.
ومن المتوقع أن يصطف عشرات الآلاف من الأشخاص على طول الطريق الممتد على مسافة 6 كيلومترات عبر وسط روما، مرورا بمعالم سياحية مثل ساحة فينيسيا والكولوسيوم، وصولا إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى، حيث سيوارى جثمان البابا فرنسيس الثرى.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
22 تعليقات
اليوم العالم كامل كيبكي على رجل ديال السلام والتواضع
البابا فرنسيس كان كيآمن بالحوار بين الأديان وهادشي كبير
كانت جنازة كلها مشاعر وكلمات حزينة على واحد من رموز الإنسانية
البابا اختار قبر متواضع رغم العظمة ديال المنصب ديالو
مشى رجل السلام ولكن غادي يبقى الأثر ديالو فالعالم
الله يرحمو البابا فرنسيس كان رمز للتسامح والسلام
روما اليوم غارقة فالحزن على وداع رجل عظيم
رؤساء العالم كاملين حضرو دليل على الاحترام لي كانو كيكنو ليه
الله يصبر العائلة ديالو وكل المؤمنين لي كيبغيوه
الحشود لي جاية من العالم كامل كتعبر على القيمة ديالو
شحال من ناس جايين يودعوه دليل على المحبة الكبيرة لي عندو
التنظيم ديال الجنازة كان مهيب ومؤثر بزاف
مسيرة الوداع ديالو دازت قدام أماكن تاريخية زادت الحدث روعة
الفاتيكان عرف كيفاش يكرم البابا فاللحظات الأخيرة ديالو
البابا فرنسيس غادي يبقى فقلوب الملايين بتواضعو وأعمالو الطيبة.
فهاد النهار، العالم كامل كيتجمع على كلمة وحدة: السلام والتسامح.
الكولوسيوم وساحة فينيسيا عامرين بالناس كيتسناو يودعوه.
مسيرة الجنازة وسط روما غادي تكون مشهد مؤثر بزاف.
مسيرة الجنازة وسط روما غادي تكون مشهد مؤثر بزاف.
حضور رؤساء دول وملوك كيبين القيمة الكبيرة لي كان عندو فالعالم.
منظر مهيب فالفاتيكان، الآلاف جاو يودعوه فواحد اللحظة تاريخية.
منظر مهيب فالفاتيكان، الآلاف جاو يودعوه فواحد اللحظة تاريخية.