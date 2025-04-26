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لليوم الثاني.. الهند وباكستان تتبادلان إطلاق النار

لليوم الثاني.. الهند وباكستان تتبادلان إطلاق النار

26 أبريل، 2025 - 11:00 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي السبت مع تدهور العلاقات بين الجارتين المسلحتين نوويا بعد هجوم على سياح أسفر عن مقتل 26 شخصا في إقليم كشمير اتهمت الهند مسلحين باكستانيين بالمسؤولية عنه.

وقال الجيش الهندي إن قواته ردت على إطلاق نار “غير مبرر” بالأسلحة الصغيرة من عدة مواقع للجيش الباكستاني بدأ حوالي منتصف ليل الجمعة على طول الحدود الفعلية التي يبلغ طولها 740 كيلومترا والتي تفصل بين المناطق الهندية والباكستانية في كشمير.

وقال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار على نحو متقطع منتصف ليل الخميس تقريبا. وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من الجانب الهندي.

ولم يصدر الجيش الباكستاني أي تعليق حتى الآن.

26 أبريل، 2025 - 11:00 صباحًا
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