لليوم الثاني.. الهند وباكستان تتبادلان إطلاق النار
هبة بريس – وكالات
تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي السبت مع تدهور العلاقات بين الجارتين المسلحتين نوويا بعد هجوم على سياح أسفر عن مقتل 26 شخصا في إقليم كشمير اتهمت الهند مسلحين باكستانيين بالمسؤولية عنه.
وقال الجيش الهندي إن قواته ردت على إطلاق نار “غير مبرر” بالأسلحة الصغيرة من عدة مواقع للجيش الباكستاني بدأ حوالي منتصف ليل الجمعة على طول الحدود الفعلية التي يبلغ طولها 740 كيلومترا والتي تفصل بين المناطق الهندية والباكستانية في كشمير.
وقال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار على نحو متقطع منتصف ليل الخميس تقريبا. وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من الجانب الهندي.
ولم يصدر الجيش الباكستاني أي تعليق حتى الآن.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
الله يحفظ العالم من الفتن والحروب
الله يهدي الهند وباكستان ويتفاهمو على السلام
26 قتيل فالهجوم خسارة كبيرة وكارثة إنسانية
الحدود ديال كشمير ديما مشتعلة وما كاينش حلول حقيقية
كلشي خاسر فالحرب وما كاين رابح فالعنف
الله يرحم الضحايا ويصبر عائلاتهم على هاد المصيبة
الشعوب باغية تعيش فالهدوء وماشي فالرعب
المشكل ديال كشمير قديم ومعقد بزاف
إطلاق النار بين جوج دول نووية خطير بزاف
خاص الأمم المتحدة تدخل وتحاول تحل المشكل
كيضيعو الأبرياء وسط هاد النزاعات بلا ذنب