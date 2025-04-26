الحسيمة.. نزاع عائلي حول “بئر” يتحول إلى مجزرة دموية
هبة بريس – فكري ولد علي
عاش سكان دوار “أفكاى” بقبيلة آيت احمذ، جماعة بني أحمد إموكزان، إقليم الحسيمة، على وقع أحداث دموية مروعة بعدما نشب نزاع، داخل إحدى العائلات، مما خلّف قتيلًا وجرحى، لتتحول بعدها المواجهة إلى اشتباكات جماعية عنيفة بين جميع أفراد العائلة مما خلق حالة من الفوضى والذعر في أوساط ساكنة الدوار.
وأكدت عدد من المصادر المتطابقة من عين المكان أن النزاع يعود إلى خلاف بين شاب وعمه حول منبع ماء فاحتدّم النقاش بينهما قبل أن يتحول إلى مواجهة دامية وشجار قاتل، إذ أقدم خلالها الشاب على توجيه ضربة فأس قاتلة لعمه، ولم يمض وقت قليل حتى قام ابن هذا الأخير بتوجيه طعنة سكين قاتلة لابن عمه فأرداه مضرجا في الدماء.
وبمجرد إشعارها بالواقعة، حلّت بعين المكان السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي وسيارة نقل الموتي والإسعاف حيث تم نقل الجرحى لتلقي العلاج، فيما تمت مباشرة إجراءات تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، الذي هزّ الرأي العام المحلي وخلّف موجة من الإستنكار والتساؤل حول أسباب تنامي العنف العائلي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
هذ النوع من الحوادث كيخلي الجيران والناس كلها فصدمة
منبع الماء ما يمكنش يكون سبب فالحرب بين أفراد العائلة
العنف داخل العائلة مكيخليش مكان للحب والوئام بين الناس
صراحة العنف داخل الأسرة مشكلة كبيرة خاصها تدخل من جميع الجهات
نحتاجو لحلول حقيقية لتقليل العنف داخل المجتمع، خاص توعية كبيرة
كان خاص حل المشاكل بالحديث والتفاهم ماشي بالدماء
هاد القضية كتخلي الناس يفكرو فالحاجة للتهدئة وحل الخلافات بلا عنف
هاد الحوادث كتورينا شحال وصلنا من التوتر والعنف فالمجتمع
الحادث هذا يعكس مدى خطورة التصعيد فالمشاكل الصغيرة بين الناس
خصنا نزيدو في التوعية باش نتفادو هاد السلوكات العنيفة
هذا النوع من العنف بين أفراد العائلة ما يمكنش يتقبلوه الناس
العنف فالعائلات كيخلف مآسي كبيرة وكيخلي الجيران والناس في صدمة