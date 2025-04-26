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الحسيمة.. نزاع عائلي حول "بئر" يتحول إلى مجزرة دموية  

الحسيمة.. نزاع عائلي حول “بئر” يتحول إلى مجزرة دموية  

26 أبريل، 2025 - 1:20 مساءً
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هبة بريس – فكري ولد علي
 

عاش سكان دوار “أفكاى” بقبيلة آيت احمذ، جماعة بني أحمد إموكزان، إقليم الحسيمة، على وقع أحداث دموية مروعة بعدما نشب نزاع، داخل إحدى العائلات، مما خلّف قتيلًا وجرحى، لتتحول بعدها المواجهة إلى اشتباكات جماعية عنيفة بين جميع أفراد العائلة مما خلق حالة من الفوضى والذعر في أوساط ساكنة الدوار.

وأكدت عدد من المصادر المتطابقة من عين المكان أن النزاع  يعود إلى خلاف بين شاب وعمه حول منبع ماء فاحتدّم النقاش بينهما قبل أن يتحول إلى مواجهة دامية وشجار قاتل، إذ أقدم خلالها الشاب على توجيه ضربة فأس قاتلة لعمه، ولم يمض وقت قليل حتى قام ابن هذا الأخير بتوجيه طعنة سكين قاتلة لابن عمه فأرداه مضرجا في الدماء.

وبمجرد إشعارها بالواقعة، حلّت بعين المكان السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي وسيارة نقل الموتي والإسعاف حيث تم نقل الجرحى لتلقي العلاج، فيما تمت مباشرة إجراءات تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، الذي هزّ الرأي العام المحلي وخلّف موجة من الإستنكار والتساؤل حول أسباب تنامي العنف العائلي.

26 أبريل، 2025 - 1:20 مساءً
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