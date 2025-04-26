عاجل: انهيار منزل بحي السلام “الملاح” يستنفر سلطات مراكش (صور)

محمد ضاهر – هبة بريس

عاش درب “موطورا” بحي السلام الملاح بالمدينة العتيقة صباح اليوم السبت حالة استنفار قصوى، بسبب أنهيار منزل لم يخلف أي خسائر بشرية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن المنزل غير مسكون، حيث سبق للسلطات المحلية أن أخلته من قاطنيه بسبب تداعيات الزلزال، لكونه عرف تصدعات خطيرة.

هذا وفور علمها بالحادث حلت عناصر الوقاية المدنية، السلطات المحلية، والامن الوطني التي فتحت تحقيقا في ظروف وأسباب الإنهيار،في الوقت الذي سارعت فرق الشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش اسفي لقطع الماء و التيار الكهربائي لتأمين محيط الإنهيار.