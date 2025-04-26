عاجل: انهيار منزل بحي السلام “الملاح” يستنفر سلطات مراكش (صور)
محمد ضاهر – هبة بريس
عاش درب “موطورا” بحي السلام الملاح بالمدينة العتيقة صباح اليوم السبت حالة استنفار قصوى، بسبب أنهيار منزل لم يخلف أي خسائر بشرية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المنزل غير مسكون، حيث سبق للسلطات المحلية أن أخلته من قاطنيه بسبب تداعيات الزلزال، لكونه عرف تصدعات خطيرة.
هذا وفور علمها بالحادث حلت عناصر الوقاية المدنية، السلطات المحلية، والامن الوطني التي فتحت تحقيقا في ظروف وأسباب الإنهيار،في الوقت الذي سارعت فرق الشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش اسفي لقطع الماء و التيار الكهربائي لتأمين محيط الإنهيار.
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9 تعليقات
الزلزال خلى بزاف ديال المنازل مهددة فالمدينة القديمة
خاص ترميم شامل للمدينة العتيقة باش ما نوليوش نسمعو بحوادث أخرى
الحمد لله ما كانتش خسائر فالأرواح
الحيطات ديال المدينة العتيقة خاصها مراقبة مستمرة
الشركة الجهوية تصرفت مزيان فقطع الماء والضو
خاص تدابير وقائية أكثر باش نحافظو على سلامة السكان
الحمد لله جا الإنهيار بلا ما يوقعو كوارث كبيرة
الوقاية المدنية والسلطات دارو خدمتهم فالحين
مزيان أن السلطات كانت سباقة وخوات الدار قبل ما يطيح