بحضور بنعبد الله واوزين وجودار.. البيجيدي يستهل مؤتمره بدعم فلسطين

هبة بريس

انطلقت يومه السبت بمدينة بوزنيقة فعاليات المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، وسط حضور لافت لعدد من الأحزاب والقوى السياسية المغربية.

وجاء افتتاح المؤتمر بطابع تضامني قوي مع القضية الفلسطينية، حيث رُفعت أعلام فلسطين بشكل لافت، ورددت شعارات داعمة للمقاومة في غزة.

وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، من بينها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب امحند العنصر رئيس نفس الحزب، ومحمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري, مقابل غياب حزب التجمع الوطني للاحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, وحضور متواضع لحزبي الاصالة والمعاصرة والاستقلال.

كما سجل المؤتمر مشاركة عدد من الضيوف الأجانب القادمين من دول عربية وإسلامية.