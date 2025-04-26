بحضور بنعبد الله واوزين وجودار.. البيجيدي يستهل مؤتمره بدعم فلسطين
هبة بريس
انطلقت يومه السبت بمدينة بوزنيقة فعاليات المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، وسط حضور لافت لعدد من الأحزاب والقوى السياسية المغربية.
وجاء افتتاح المؤتمر بطابع تضامني قوي مع القضية الفلسطينية، حيث رُفعت أعلام فلسطين بشكل لافت، ورددت شعارات داعمة للمقاومة في غزة.
وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، من بينها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب امحند العنصر رئيس نفس الحزب، ومحمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري, مقابل غياب حزب التجمع الوطني للاحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, وحضور متواضع لحزبي الاصالة والمعاصرة والاستقلال.
كما سجل المؤتمر مشاركة عدد من الضيوف الأجانب القادمين من دول عربية وإسلامية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
العدالة والتنمية باين مزال عندو أنصار ومكانة رغم كلشي.
حضور الضيوف من دول عربية وإسلامية عطى طابع دولي للمؤتمر.
بوزنيقة اليوم كانت قبلة للسياسة والمواقف القوية.
كنتمنى تكون النتائج ديال المؤتمر فالطريق الصحيح وتعطي أمل للناس.
السياسة اليوم خاصها تكون مبنية على المواقف ماشي المصالح فقط.
الحضور الضعيف لبعض الأحزاب بين أن الخريطة السياسية كتبدل.
المؤتمر داز فجو خاص وغلب عليه الطابع التضامني مع فلسطين.
رفعو رايات فلسطين وشعارات غزة بينات الموقف ديال الحزب بوضوح.
الحضور ديال زعماء سياسيين كبار زاد المؤتمر وزن.
غياب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي فيه أكثر من رسالة.
المؤتمر فرصة باش الحزب يراجع راسو ويقوي تنظيمو.
الحضور ديال بعض الأحزاب بين على وجود اهتمام ولكن الغياب كان لافت.
التضامن مع غزة فهاد الظرفية كان موقف مشرف.
القضية الفلسطينية ديما كتجمع المغاربة مهما اختلفو فالسياسة.