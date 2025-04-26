الجزائريون يردون على تبون.. إسبانيا لم تغير موقفها من الصحراء

هبة بريس-يوسف أقضاض

أثار الخطاب الأخير للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات مثيرة للجدل زعم فيها أن إسبانيا “تراجعت عن دعمها لمغربية الصحراء” نتيجة لضغوط اقتصادية مارستها الجزائر. وقد قوبلت هذه التصريحات بموجة من السخرية والانتقادات، خاصة بعد أن اعتُبرت منافية للواقع السياسي الراهن.

تبون قال صراحة إن مدريد “صححت خطأها” في إشارة إلى اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مدعيًا أن ذلك جاء تحت تأثير العقوبات الجزائرية. إلا أن متابعين اعتبروا تصريحاته إما دليلاً على تلقيه معلومات مغلوطة من محيطه، أو تجاهلًا متعمدًا للواقع، أو حتى نتيجة اضطرابات نفسية خطيرة.

الرد لم يأتِ من الشارع فقط، بل من داخل الجزائر نفسها. فقد انتقد الإعلامي والناشط السياسي الجزائري سعيد بنسديرة بشدة تصريحات تبون، واعتبرها تشويهًا لصورة الجزائر على المستوى الدولي. وقال بنسديرة إن “الرئيس وضع نفسه وبلاده في موضع سخرية أمام العالم”، مؤكدًا أن إسبانيا لم تتراجع عن موقفها، بل لا تزال ثابتة في دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد للنزاع في الصحراء.

ويأتي هذا الجدل في وقت يعرف فيه ملف الصحراء المغربية تطورات دبلوماسية هامة، حيث تواصل العديد من الدول دعمها لموقف المغرب، مقابل تراجع التأثير الدبلوماسي الجزائري في هذا الملف الحساس.