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شرطة العروي تطلق حملة تحسيسية ضد المخدرات بالمدارس

شرطة العروي تطلق حملة تحسيسية ضد المخدرات بالمدارس

26 أبريل، 2025 - 1:46 مساءً
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هبة بريس – محمد زريوح

أطلقت مصالح شرطة العروي، صباح يوم أمس السبت، حملة تحسيسية توعوية حول مخاطر المخدرات، بشراكة مع مختصين من شرطة مكافحة المخدرات، داخل ثانوية عبد الكريم غلاب، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الوقاية في أوساط الشباب.

وشهدت بداية الفعالية كلمة افتتاحية لممثل الأمن الوطني، الذي عبّر عن شكره لإدارة المؤسسة على التعاون، قبل أن يقدم خبير مختص عرضًا مرئيًا عن أنواع المخدرات وأضرارها على الصحة النفسية والجسدية.

ومن جهته، حرص فريق مكافحة المخدرات على تبسيط المعلومات العلمية للتلاميذ عبر الشرح المباشر والعروض التوضيحية.

وتم التركيز على المكوّنات الكيميائية للمخدرات الصلبة والناعمة، وأبرز الآثار التي تخلفها على المدى القريب والبعيد، إضافة إلى تقديم نصائح عملية للوقاية من الوقوع في براثن الإدمان.

وقد لوحظ تفاعل لافت من طرف التلاميذ الذين شاركوا بأسئلتهم ومداخلاتهم. تناولت الاستفسارات كيفية رصد علامات الإدمان لدى الأصدقاء والأقارب، وأفضل طرق التدخل السريع، حيث شدد الخبراء على أهمية الحوار العائلي والدعم المدرسي، إلى جانب اللجوء المبكر إلى المراكز المختصة.

وفي ختام الفعالية، نظم القائمون على الحملة ندوة تفاعلية جمعت التلاميذ بممثلي الشرطة. عبر خلالها الطلاب عن امتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها زادت من وعيهم تجاه خطورة هذه الآفة، وعززت لديهم روح المسؤولية في نشر التوعية بين زملائهم.

26 أبريل، 2025 - 1:46 مساءً
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