حماس: “مستعدون لإطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة بهدف إنهاء الحرب”
هبة بريس – وكالات
كشف مسؤول في حماس، السبت، أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأضاف المسؤول أن حماس تسعى لهدنة مع إسرائيل مدتها 5 سنوات في قطاع غزة.
ووفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، قال المسؤول: “حماس مستعدة لصفقة بتبادل الأسرى دفعة واحدة وهدنة لخمس سنوات”.
ومن المقرر أن يلتقي وفد من الحركة في وقت لاحق السبت بوسطاء في القاهرة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X