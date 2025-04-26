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حماس: "مستعدون لإطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة بهدف إنهاء الحرب"

حماس: “مستعدون لإطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة بهدف إنهاء الحرب”

26 أبريل، 2025 - 10:13 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

كشف مسؤول في حماس، السبت، أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المسؤول أن حماس تسعى لهدنة مع إسرائيل مدتها 5 سنوات في قطاع غزة.

ووفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، قال المسؤول: “حماس مستعدة لصفقة بتبادل الأسرى دفعة واحدة وهدنة لخمس سنوات”.

ومن المقرر أن يلتقي وفد من الحركة في وقت لاحق السبت بوسطاء في القاهرة.

26 أبريل، 2025 - 10:13 صباحًا
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