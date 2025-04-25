وفاة المحامي محمد السناوي بعد صراع مع المرض
هبة بربس – البيضاء
فقدت هيئة المحامين بالدار البيضاء أحد أبرز أعضائها، بوفاة الأستاذ محمد السناوي، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.
وعُرف الراحل بترافعه في عدد من القضايا البارزة التي شغلت الرأي العام، من بينها ملفات معقدة وحساسة، كان آخرها مشاركته في الدفاع ضمن قضية الدكتور التازي، حيث بصم على أداء مهني لافت طبعته المهنية العالية وروح الالتزام.
وتلقى زملاء الراحل ونقابة المحامين نبأ وفاته ببالغ الحزن والأسى، معتبرين رحيله خسارة كبيرة للأسرة القانونية والقضائية بالمغرب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
الخسارة كبيرة لهيئة المحامين وللقضاء كامل
هاد النوع ديال الناس قليل فالميدان القانوني
رحم الله الأستاذ السناوي وجعل مثواه الجنة
الله يرحمو ويوسع عليه كان من خيرة المحامين فالمغرب
الله يصبر عائلتو ويجعل مقامو الجنة
هاد الوفاة خلات فراغ كبير فالساحة القانونية
كان صوت الحق وكان كيخدم بمهنية عالية واحترام
فقدناه فوسط معركة المهنة والعدالة
تعازينا الحارة للأسرة ديالو ولجميع الزملاء
اللي عرفوه كيعرفو شحال كان طيب ومحترم
كان محامي بالمعنى الحقيقي للكلمة