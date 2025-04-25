close button
وفاة المحامي محمد السناوي بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي محمد السناوي بعد صراع مع المرض

25 أبريل، 2025 - 3:50 مساءً
11

هبة بربس – البيضاء

فقدت هيئة المحامين بالدار البيضاء أحد أبرز أعضائها، بوفاة الأستاذ محمد السناوي، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وعُرف الراحل بترافعه في عدد من القضايا البارزة التي شغلت الرأي العام، من بينها ملفات معقدة وحساسة، كان آخرها مشاركته في الدفاع ضمن قضية الدكتور التازي، حيث بصم على أداء مهني لافت طبعته المهنية العالية وروح الالتزام.

وتلقى زملاء الراحل ونقابة المحامين نبأ وفاته ببالغ الحزن والأسى، معتبرين رحيله خسارة كبيرة للأسرة القانونية والقضائية بالمغرب.

25 أبريل، 2025 - 3:50 مساءً
11

مقالات ذات صلة

المحامون المتضامنون مع زميلهم في قضية الاعتداء بمراكش

نقابة المحامين بمراكش تضع شكاية أمام النيابة العامة بسبب…

2025-04-25 / 19:08
الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون

بعد إعطاء الملك انطلاقة مشروع البراق نحو مراكش.. ماكرون…

2025-04-25 / 18:45
سد قدوسة بإقليم الرشيدية

الرشيدية.. التقنيات الذكية من أجل بيئة مستدامة” محور لقاء…

2025-04-25 / 18:37
جريمة المرحاض بابن أحمد...برلماني يُسائل وزير الصحة عن اشكالية المختلين عقليا

جريمة المرحاض بابن أحمد…برلماني يُسائل وزير الصحة عن اشكالية…

2025-04-25 / 18:19
طنجة-تطوان-الحسيمة : اللجنة الجهوية للتنمية البشرية

طنجة-تطوان-الحسيمة : اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تصادق على 395…

2025-04-25 / 18:02
أمطار ورياح قوية - صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح…

2025-04-25 / 15:41
مواطنون يشتكون من ضعف خدمات "البريد بنك" وتكدّس الزبناء أمام الوكالات

مواطنون يشتكون من ضعف خدمات “البريد بنك” وتكدّس الزبناء…

2025-04-25 / 15:04
تهريب، فيلات بحرية، وتصفية حسابات.. منتخب سابق يفجر فضيحة مدوية بالناظور

تهريب، فيلات بحرية، وتصفية حسابات.. منتخب سابق يفجر فضيحة…

2025-04-25 / 13:41
انطلاق عملية إحصاء الخدمة العسكرية من 25 أبريل إلى 23 يونيو المقبل

انطلاق عملية إحصاء الخدمة العسكرية من 25 أبريل إلى…

2025-04-25 / 12:34
استمرار حملة تحرير الملك العمومي بأكادير.. استراتيجية جديدة وتدخلات حازمة

استمرار حملة تحرير الملك العمومي بأكادير.. استراتيجية جديدة وتدخلات…

2025-04-25 / 12:15

‫11 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى