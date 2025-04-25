وفاة المحامي محمد السناوي بعد صراع مع المرض

هبة بربس – البيضاء

فقدت هيئة المحامين بالدار البيضاء أحد أبرز أعضائها، بوفاة الأستاذ محمد السناوي، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وعُرف الراحل بترافعه في عدد من القضايا البارزة التي شغلت الرأي العام، من بينها ملفات معقدة وحساسة، كان آخرها مشاركته في الدفاع ضمن قضية الدكتور التازي، حيث بصم على أداء مهني لافت طبعته المهنية العالية وروح الالتزام.

وتلقى زملاء الراحل ونقابة المحامين نبأ وفاته ببالغ الحزن والأسى، معتبرين رحيله خسارة كبيرة للأسرة القانونية والقضائية بالمغرب.