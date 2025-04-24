3 من عناصر “البوليساريو” يسلمون أنفسهم للجيش المغربي
هبة بريس – الرباط
سلم 3 عناصر من ميليشيات “البوليساريو” أنفسهم طواعية، مساء اليوم الخميس، للقوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة أم دريكة جنوب غرب الجدار الأمني.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العناصر قدموا من التراب الجزائري عبر الأراضي الموريتانية وهم يرتدون الزي العسكري للجبهة الانفصالية. وتُرجح المصادر أن دوافعهم تعود إلى حالة الإحباط واليأس داخل مخيمات تندوف نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية وغياب الأفق السياسي.
وتعكس هذه الخطوة فشل الخطاب الانفصالي في ظل الدينامية التنموية والاستقرار الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، ما يشجع على العودة إلى الوطن في إطار مبادرة الحكم الذاتي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
رجوعهم دليل على أن المغرب فطريق صحيح
ما يمكنش يعيشو فالقمع والوعود الكاذبة طول حياتهم
غادي يجي نهار ويرجعو كاملين ويعرفو الحقيقة
خاص الدولة تدير برامج اندماج باش يسهل عليهم الرجوع
البوليساريو ما بقاوش كيتيقو فيها حتى الناس ديالها
هادو بداو كيعقلو وخرجو من الوهم لي كانو عايشين فيه
الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والمعقول
بداو كيعرفو فين كاين الحق وفين كاين الكذوب
الوطن ديما غادي يبقى فاتح ذراعيه لولادو
المغرب كيبني وهم بقاو كيتفرجو فالرمال
تندوف ولات سجن كبير بلا أمل ولا مستقبل
ملي شافو المغرب غادي القدام قالو علاش لا نرجعو
الخطاب الانفصالي تفضح وبان على حقيقته
ملي كيبان الفرق بين التنمية والحكرة الناس كتاخذ القرار الصح