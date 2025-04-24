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الجيش المغربي
الجيش المغربي

3 من عناصر “البوليساريو” يسلمون أنفسهم للجيش المغربي

24 أبريل، 2025 - 9:33 مساءً
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هبة بريس – الرباط

سلم 3 عناصر من ميليشيات “البوليساريو” أنفسهم طواعية، مساء اليوم الخميس، للقوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة أم دريكة جنوب غرب الجدار الأمني.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العناصر قدموا من التراب الجزائري عبر الأراضي الموريتانية وهم يرتدون الزي العسكري للجبهة الانفصالية. وتُرجح المصادر أن دوافعهم تعود إلى حالة الإحباط واليأس داخل مخيمات تندوف نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية وغياب الأفق السياسي.

وتعكس هذه الخطوة فشل الخطاب الانفصالي في ظل الدينامية التنموية والاستقرار الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، ما يشجع على العودة إلى الوطن في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

24 أبريل، 2025 - 9:33 مساءً
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