الحكومة تصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا

هبة بريس – الرباط

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 24 أبريل، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.

ففي الأمانة العامة للحكومة، تم تعيين خالد الشرقي مديرًا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون.

أما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد تم تعيين نبيل عبودي مديرًا للشؤون العامة.

وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على تعيين محمد نعيم عميدًا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية.

كما تم تعيين هشام الخرساني مديرًا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة، وذلك في إطار وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

هذه التعيينات تندرج ضمن جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة والفعالية في تسيير المؤسسات العمومية.