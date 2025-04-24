close button
مجلس الحكومة
مجلس الحكومة

الحكومة تصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا

24 أبريل، 2025 - 6:24 مساءً
0

هبة بريس – الرباط

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 24 أبريل، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.

ففي الأمانة العامة للحكومة، تم تعيين خالد الشرقي مديرًا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون.

أما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد تم تعيين نبيل عبودي مديرًا للشؤون العامة.

وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على تعيين محمد نعيم عميدًا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية.

كما تم تعيين هشام الخرساني مديرًا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة، وذلك في إطار وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

هذه التعيينات تندرج ضمن جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة والفعالية في تسيير المؤسسات العمومية.

24 أبريل، 2025 - 6:24 مساءً
0

مقالات ذات صلة

بايتاس

بايتاس: المتوسط الشهري الصافي للأجور سينتقل إلى 10.100 درهم…

2025-04-24 / 19:31
مسيرة تضامنية مع فلسطين في مليلية المحتلة

مليلية المحتلة تنتفض لأجل غزة.. آلاف يهتفون لفلسطين ويملؤون…

2025-04-24 / 19:20
بايتاس

بايتاس: سنرفع الحد الأدنى لـ”السميك” إلى 4500 درهم

2025-04-24 / 18:18
عزيز أخنوش في مجلس الحكومة

الحكومة تصادق على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة

2025-04-24 / 15:50
نبيل بنعبد الله

الPPS يرفض وصف مبادرة لجنة تقصي الحقائق ب”الإثارة السياسية”

2025-04-24 / 10:30
بواشنطن.. جمالي تستعرض التجربة المغربية في الحماية الاجتماعية

بواشنطن.. جمالي تستعرض التجربة المغربية في الحماية الاجتماعية

2025-04-24 / 09:41
صورة من الأرشيف

الإنتخابات الجزئية.. أحزاب الأغلبية تؤكد الهيمنة وتراجع ملحوظ لـ”البيجيدي”

2025-04-23 / 21:54
صورة تعبيرية

حزب الأحرار يظفر بـ61 مقعدا في الانتخابات الجزئية

2025-04-23 / 21:38
حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني

حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني

2025-04-23 / 17:19
العلم المغريي

دعم عربي لترشيحات المغرب لمناصب في المنظمات الإقليمية والدولية

2025-04-23 / 16:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى