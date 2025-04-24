مليلية المحتلة تنتفض لأجل غزة.. آلاف يهتفون لفلسطين ويملؤون ساحة بلازا إسبانيا (صور)

هبة بريس – محمد زريوح

شهدت شوارع مدينة مليلية المحتلة، انطلاقاً من ساحة بلاصا إسبانيا، مساء اليوم الخميس 24 أبريل 2025، مسيرة جماهيرية حاشدة، نظمت للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها.

وشارك في المسيرة عدد كبير من المواطنين من مختلف الأعمار والفئات، حيث جابت الحشود شوارع المدينة، رافعة الأعلام الفلسطينية ومرددة شعارات تندد بالعدوان وتدعو إلى إنهاء الاحتلال، كما عبّر المتظاهرون عن دعمهم المطلق للقضية الفلسطينية ورفضهم لسياسات التهجير والاستيطان.

وعرفت الوقفة التضامنية حضور فعاليات جمعوية وحقوقية، إضافة إلى بعض الفاعلين السياسيين المحليين، الذين أكدوا على ضرورة الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة تتطلب تضافر الجهود على المستويات كافة، محلياً ودولياً.

وختمت المسيرة بترديد النشيد الفلسطيني وقراءة بيان تضامني يندد بالتصعيد العسكري في غزة، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد للانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين العزّل.