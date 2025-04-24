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مسيرة تضامنية مع فلسطين في مليلية المحتلة
مسيرة تضامنية مع فلسطين في مليلية المحتلة

مليلية المحتلة تنتفض لأجل غزة.. آلاف يهتفون لفلسطين ويملؤون ساحة بلازا إسبانيا (صور)

24 أبريل، 2025 - 7:20 مساءً
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هبة بريس – محمد زريوح

شهدت شوارع مدينة مليلية المحتلة، انطلاقاً من ساحة بلاصا إسبانيا، مساء اليوم الخميس 24 أبريل 2025، مسيرة جماهيرية حاشدة، نظمت للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها.

مسيرة تضامنية مع فلسطين في مليلية المحتلة
مسيرة تضامنية مع فلسطين في مليلية المحتلة

وشارك في المسيرة عدد كبير من المواطنين من مختلف الأعمار والفئات، حيث جابت الحشود شوارع المدينة، رافعة الأعلام الفلسطينية ومرددة شعارات تندد بالعدوان وتدعو إلى إنهاء الاحتلال، كما عبّر المتظاهرون عن دعمهم المطلق للقضية الفلسطينية ورفضهم لسياسات التهجير والاستيطان.

مسيرة تضامنية مع فلسطين في مليلية المحتلة

وعرفت الوقفة التضامنية حضور فعاليات جمعوية وحقوقية، إضافة إلى بعض الفاعلين السياسيين المحليين، الذين أكدوا على ضرورة الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة تتطلب تضافر الجهود على المستويات كافة، محلياً ودولياً.

مسيرة تضامنية مع فلسطين في مليلية المحتلة
مسيرة تضامنية مع فلسطين في مليلية المحتلة

وختمت المسيرة بترديد النشيد الفلسطيني وقراءة بيان تضامني يندد بالتصعيد العسكري في غزة، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد للانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين العزّل.

24 أبريل، 2025 - 7:20 مساءً
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