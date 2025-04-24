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بايتاس
بايتاس

بايتاس: سنرفع الحد الأدنى لـ”السميك” إلى 4500 درهم

24 أبريل، 2025 - 6:18 مساءً
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هبة بريس – الرباط

أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 4500 درهما بحلول شهر يوليوز القادم.

وأشار بايتاس إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي ستبلغ حوالي 45.7 مليار درهم بحلول سنة 2026، على أن تتجاوز 46.7 مليار درهم خلال سنة 2027.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الكلفة غير المسبوقة في تاريخ الحوارات الاجتماعية ستستفيد منها أزيد من مليون و127 ألف موظف، ما يعني استفادة ملايين الأسر المغربية من آثارها الإيجابية.

وأضاف أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيرتفع إلى 10.100 درهم في سنة 2026، في حين سيصل الحد الأدنى الصافي للأجر إلى 4500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المئة.

وأكد الوزير أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي رافعة أساسية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحسين أوضاعها المعيشية، في إطار حرصها على العدالة الاجتماعية والارتقاء بالطبقة العاملة.

24 أبريل، 2025 - 6:18 مساءً
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