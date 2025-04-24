بايتاس: المتوسط الشهري الصافي للأجور سينتقل إلى 10.100 درهم في سنة 2026

هبة بريس – الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سينتقل إلى 10.100 درهم في سنة 2026.

وأوضح بايتاس، خلال حديثه في الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، أن “المتوسط الشهري الصافي للأجور كان 8.237 درهمًا في سنة 2021، وسينتقل في سنة 2026 إلى 10.100 درهم”، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا بنسبة 22.6% في متوسط الأجور.

كما أكد الوزير، في نفس الندوة الصحافية، أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بدوره إلى 4.500 درهم بحلول شهر يوليوز القادم.