“مجرم” يهشم سيارات المواطنين بمراكش

محمد ضاهر – هبة بريس

تفاجأت ساكنة تجزئة النخيل بمراكش، زوال اليوم الخميس، بإقدام صاحب سوابق على تهشيم العديد من سيارات المواطنين المركونة بالحي.

وحسب مصادر الجريدة، فقد أقدم المجرم على تهشيم وتخريب 12 سيارة عبر رشقها بالحجارة واستعمال أسلحة بيضاء.

هذا، واستنكرت الساكنة حالة التسيب التي تعرفها المنطقة، خصوصًا تجزئة النخيل، مطالبين والي أمن مراكش بالتدخل من أجل توفير الأمن.