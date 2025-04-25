سيام مكناس.. “كوسومار” تواصل الابتكار لضمان سيادة المغرب الزراعية

هبة بريس من مكناس

تشارك كعادتها مجموعة “كوسومار” في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حيث يشهد رواق “كوسومار” إقبالا كثيفا للزوار لاستكشاف آخر ابتكارات المجموعة المتخصصة في صناعة السكر.

و واصلت مجموعة كوسومار، الرائدة في صناعة السكر بالمغرب، تعزيز مكانتها كمثال يحتذى به في مجال الزراعة المستدامة والابتكار التقني، من خلال تبنيها لممارسات زراعية متقدمة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

و في مواجهة التحديات المناخية وتراجع الموارد المائية، تبنت كوسومار تقنيات ري دقيقة تعتمد على أجهزة استشعار ذكية ورادارات أرصاد جوية، مما أسهم في تقليص استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالطرق التقليدية.

كما تدعم المجموعة مشاريع تحلية مياه البحر، مستفيدة من الشريط الساحلي المغربي الممتد على 3500 كيلومتر، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 430 مليون متر مكعب سنويا، مع تطلعات للوصول إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول عام 2050.

و تستثمر كوسومار في الزراعة الذكية عبر استخدام الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لتحليل الأراضي الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل.

و تتيح هذه التقنيات تحليل ما يصل إلى 100 هكتار يوميا، مما يمكن من اتخاذ قرارات زراعية دقيقة، كما تعتمد المجموعة على أدوات مثل “سمارت بلندر” لتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات بنسبة 30%، مما يعزز من ربحية المزارع ويحافظ على البيئة.

وضعت كوسومار المزارعين في صلب استراتيجيتها من خلال زيادة أسعار شراء النباتات السكرية في عام 2024، مما وفر تعويضا أكثر استقرارا للمنتجين، و أسهم هذا في زيادة المساحات المزروعة بأكثر من 50% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الثقة المتزايدة في سلسلة إنتاج السكر.

وفي إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، تهدف المجموعة إلى توسيع المساحات المزروعة إلى 73,000 هكتار وتحقيق إنتاج قدره 620,000 طن من السكر الأبيض بحلول عام 2030، مع دمج مصادر الطاقة المتجددة على 20% من هذه المساحات وتطوير 1,000 هكتار من قصب السكر العضوي.

و من خلال هذه المبادرات، تثبت كوسومار التزامها بالاستدامة والابتكار، مما يعزز من مكانتها كمثال يحتذى به في التنمية الزراعية المستدامة بالمغرب.