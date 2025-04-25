سيام مكناس.. مجموعة القرض الفلاحي تدعم الابتكار والتكنولوجيا الزراعية

هبة بريس من مكناس

بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، يساهم القرض الفلاحي للمغرب في تعزيز الابتكار كرافعة من أجل فلاحة فعالة ومربحة، وذلك من خلال تقديم الدفعة الأولى من مبادرة «CAM INNOV’#2025 AgriTech».

وقد قامت ثماني مقاولات ناشئة واعدة، تم اختيارها إثر عملية دقيقة نظرا لتأثيرها الملموس على سلسلة القيمة الفلاحية بأكملها، بعرض تطبيقاتها وحلولها المبتكرة، وذلك بحضور محمد فكرات، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، و رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).

ومن أبرز لحظات هذه التظاهرة توقيع بروتوكولات اتفاق ثلاثية الأطراف بين القرض الفلاحي للمغرب، والـ(كومادير)، والمقاولات الناشئة المختارة.

و يقضي هذا الاتفاق بملاءمة التطبيقات المطورة مع احتياجات الفلاحين الشركاء، ومواكبة تفعيلها على أرض الواقع.

ويعتزم القرض الفلاحي للمغرب تفعيل هذه المبادرة على المستوى الترابي، تأكيدا لالتزامه الراسخ بجعل الابتكار رافعة لتحول القطاعين الفلاحي والمالي في المغرب، و يجدد بذلك موقعه كفاعل محفز للابتكارات المستدامة، في خدمة فلاحة منتجة وشاملة.