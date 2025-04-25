سيام مكناس.. مجموعة القرض الفلاحي تدعم الابتكار والتكنولوجيا الزراعية
هبة بريس من مكناس
بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، يساهم القرض الفلاحي للمغرب في تعزيز الابتكار كرافعة من أجل فلاحة فعالة ومربحة، وذلك من خلال تقديم الدفعة الأولى من مبادرة «CAM INNOV’#2025 AgriTech».
وقد قامت ثماني مقاولات ناشئة واعدة، تم اختيارها إثر عملية دقيقة نظرا لتأثيرها الملموس على سلسلة القيمة الفلاحية بأكملها، بعرض تطبيقاتها وحلولها المبتكرة، وذلك بحضور محمد فكرات، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، و رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).
ومن أبرز لحظات هذه التظاهرة توقيع بروتوكولات اتفاق ثلاثية الأطراف بين القرض الفلاحي للمغرب، والـ(كومادير)، والمقاولات الناشئة المختارة.
و يقضي هذا الاتفاق بملاءمة التطبيقات المطورة مع احتياجات الفلاحين الشركاء، ومواكبة تفعيلها على أرض الواقع.
ويعتزم القرض الفلاحي للمغرب تفعيل هذه المبادرة على المستوى الترابي، تأكيدا لالتزامه الراسخ بجعل الابتكار رافعة لتحول القطاعين الفلاحي والمالي في المغرب، و يجدد بذلك موقعه كفاعل محفز للابتكارات المستدامة، في خدمة فلاحة منتجة وشاملة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
كاين أمل فالفلاحة المغربية إلا استمرينا فهاد الطريق ديال الابتكار والدعم الحقيقي.
خاص الإعلام حتى هو يواكب بحال هاد المشاريع باش الناس تعرف وتستافد.
الابتكار فالفلاحة هو المستقبل، وخاصنا حلول اللي كتجاوب مع الواقع ديال الفلاح المغربي.
هاد المقاولات الشابة اللي تعرضات عندها أفكار زوينة ويمكن تطور بزاف القطاع.
اتفاقيات بحال هادي خاصها تكون أكثر وفي مجالات أخرى.
هاد المبادرة ديال القرض الفلاحي غادي تعاون بزاف الفلاحة الصغار وتدفع الابتكار لقدّام.
برافو للقرض الفلاحي على تشجيعو للمقاولات الناشئة فهاد المجال.
التكنولوجيا ولفلاحة ما بقاشو متناقضين، بالعكس ولى ضروري يتكاملو.
اللي داروه اليوم فالمعرض الدولي للفلاحة هو مثال حي على كيفاش يمكن للبنوك تدعم التنمية.
المبادرة غادي تفتح فرص شغل جديدة فالبوادي، وهادشي مهم بزاف.
الفلاحة خاصها تولي مربحة للشباب باش يرجعو يهتمو بها.
المهم دابا هو التطبيق على أرض الواقع، ماشي غير البروتوكولات والتصاور.