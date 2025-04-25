المغرب يسجل 55 مليون مسافر بالقطار في 2024

هبة بريس

تواصلت دينامية الإقبال على السفر القطارات بالمغرب، مسجلة 55 مليون مسافر في سنة 2024 بارتفاع نسبته 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2023.

الاتجاه ذاته بالنسبة للقطارات فائقة السرعة، التي أكدت جاذبيتها، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين استعملوا قطار “البراق” في سفرهم عتبة 55 ملايين مسافر، بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي عقد مجلسه الإداري مؤخرا، تحت رئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك فإن هذه الدينامية كان لها أثر جد إيجابي على رقم المعاملات.