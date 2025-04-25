المغرب يسجل 55 مليون مسافر بالقطار في 2024
هبة بريس
تواصلت دينامية الإقبال على السفر القطارات بالمغرب، مسجلة 55 مليون مسافر في سنة 2024 بارتفاع نسبته 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2023.
الاتجاه ذاته بالنسبة للقطارات فائقة السرعة، التي أكدت جاذبيتها، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين استعملوا قطار “البراق” في سفرهم عتبة 55 ملايين مسافر، بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي عقد مجلسه الإداري مؤخرا، تحت رئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك فإن هذه الدينامية كان لها أثر جد إيجابي على رقم المعاملات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
الحمد لله التنقل ولى أسهل من قبل.
خاصهم دابا يركزو على تحسين التوقيت والنظافة.
المكتب الوطني للسكك دار مجهود كبير هاد العام.
المواطن محتاج وسائل نقل سريعة وآمنة بحال هاد القطار.
البنية التحتية تحسنت بزاف فهاد السنوات.
البراق عطى صورة زوينة على المغرب قدام السياح.
كاين تحسن كبير فخدمة القطارات مقارنة مع سنين فاتت.
هاد الأرقام دليل على أن الاستثمار فالنقل ماشي خسارة.
كاين تطور ولكن باقي خاص الخدمة ديال القطارات العادية تتحسن.
كانتمناو يزادو خطوط جديدة فمدن أخرى.
السكك الحديدية خاصها توصل حتى للمناطق النائية.
البراق خدام مزيان ولكن التمن باقي شوية غالي.
السفر فالقطار ولى هو المفضل عند بزاف ديال المغاربة.
كانتمناو يستمرو فهاد الريتم الإيجابي.
البراق فعلا دار ثورة فالنقل السككي.
55 مليون مسافر رقم كبير وكيأكد الثقة فالخدمة.
المغرب غادي فالطريق الصحيح فمجال النقل.