بأداء قوي وتوجه استراتيجي نحو تسريع التحول الرقمي.. اتصالات المغرب تستهل سنة 2025

هبة بريس

أعلنت مجموعة اتصالات المغرب عن نتائج إيجابية خلال الربع الأول من سنة 2025، رغم الظرفية التنافسية القوية التي يعرفها قطاع الاتصالات، مؤكدة على استمرارية الدينامية التي طبعت سنة 2024، ومُبرزة تطوراً في أدائها مدعوماً بنمو ملحوظ في فروعها الإفريقية وآفاق واعدة لتعزيز البنى التحتية وإطلاق خدمات رقمية جديدة.

وسجّلت المجموعة ارتفاعاً بنسبة 3,6% في عدد زبنائها، ليصل إلى نحو 80 مليون زبون، مدعومةً بتوسع قاعدة المشتركين في خدمات الألياف البصرية FTTH وMobile Money في فروع Moov Africa.

ورغم استقرار رقم المعاملات الإجمالي للمجموعة، فإن الأداء في المغرب تأثر بانخفاض في خدمات النقال وADSL، تم تعويضه جزئياً بالنمو المسجل في قاعدة زبناء الألياف البصرية. في المقابل، شهدت فروع Moov Africa ارتفاعاً في رقم معاملاتها بنسبة 4,1%، مدفوعة بالطلب المتزايد على الإنترنت عالي الصبيب والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.

أما على مستوى الأرباح، فقد بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ما يقارب 4,4 مليار درهم، بمعدل هامش يناهز 50% من رقم المعاملات، مما يعكس فعالية الاستراتيجية المعتمدة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي المغرب، من المرتقب أن تساهم الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها مع شركة “إنوي” في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم مشاريع البنية التحتية للاتصالات، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي. كما يُرتقب أن تلعب المنتجات والخدمات المبتكرة، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية، دوراً محورياً في تعزيز حضور المجموعة في الأسواق الواعدة.

وتعتزم المجموعة تكثيف استثماراتها خلال الفترة المقبلة لتسريع نشر شبكات الإنترنت عالي الصبيب، سواء في السوق المحلي أو على المستوى الدولي، بما يدعم رؤيتها نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في مجال التحول الرقمي بالقارة الإفريقية.