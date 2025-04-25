بأداء قوي وتوجه استراتيجي نحو تسريع التحول الرقمي.. اتصالات المغرب تستهل سنة 2025
هبة بريس
أعلنت مجموعة اتصالات المغرب عن نتائج إيجابية خلال الربع الأول من سنة 2025، رغم الظرفية التنافسية القوية التي يعرفها قطاع الاتصالات، مؤكدة على استمرارية الدينامية التي طبعت سنة 2024، ومُبرزة تطوراً في أدائها مدعوماً بنمو ملحوظ في فروعها الإفريقية وآفاق واعدة لتعزيز البنى التحتية وإطلاق خدمات رقمية جديدة.
وسجّلت المجموعة ارتفاعاً بنسبة 3,6% في عدد زبنائها، ليصل إلى نحو 80 مليون زبون، مدعومةً بتوسع قاعدة المشتركين في خدمات الألياف البصرية FTTH وMobile Money في فروع Moov Africa.
ورغم استقرار رقم المعاملات الإجمالي للمجموعة، فإن الأداء في المغرب تأثر بانخفاض في خدمات النقال وADSL، تم تعويضه جزئياً بالنمو المسجل في قاعدة زبناء الألياف البصرية. في المقابل، شهدت فروع Moov Africa ارتفاعاً في رقم معاملاتها بنسبة 4,1%، مدفوعة بالطلب المتزايد على الإنترنت عالي الصبيب والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
أما على مستوى الأرباح، فقد بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ما يقارب 4,4 مليار درهم، بمعدل هامش يناهز 50% من رقم المعاملات، مما يعكس فعالية الاستراتيجية المعتمدة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
وفي المغرب، من المرتقب أن تساهم الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها مع شركة “إنوي” في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم مشاريع البنية التحتية للاتصالات، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي. كما يُرتقب أن تلعب المنتجات والخدمات المبتكرة، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية، دوراً محورياً في تعزيز حضور المجموعة في الأسواق الواعدة.
وتعتزم المجموعة تكثيف استثماراتها خلال الفترة المقبلة لتسريع نشر شبكات الإنترنت عالي الصبيب، سواء في السوق المحلي أو على المستوى الدولي، بما يدعم رؤيتها نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في مجال التحول الرقمي بالقارة الإفريقية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
اتصالات المغرب دارت خطوة استراتيجية ف مجال التكنولوجيا، ومازال عندها بزاف باش تقدم.
نتمنى أن تكون الخدمات الرقمية ديال اتصالات المغرب فعلاً تستجيب لاحتياجات المواطن المغربي.
كلما كان التركيز على التحول الرقمي، كلما كبرت الفرص للإبداع والتطور في جميع المجالات.
كلما زادت استثمارات اتصالات المغرب ف التحول الرقمي، كلما تحققت نتائج إيجابية على المدى الطويل.
المغرب كيبغي يتطور ف مجال التكنولوجيا، واتصالات المغرب كتقدم خدمات مهمة ف هاد المجال.
التحول الرقمي مهم بزاف ف هاد الوقت، واتصالات المغرب عندها القدرة باش تكون في الصدارة.
التحول الرقمي غادي يساهم ف تسريع الولوج إلى خدمات حكومية ومالية بشكل أسهل وأسرع.
مع هاد الأداء القوي ديال اتصالات المغرب، نقدروا نتوقعوا مستقبل واعد فالتحول الرقمي.
اتصالات المغرب كتسير ف الاتجاه الصحيح باش تواكب التطور الرقمي وهادي خطوة مهمة للأمام.
مهم أننا نواكب العالم الرقمي باش ما نبقاوش متأخرين، واتصالات المغرب باغية تبرهن على مكانتها ف السوق.
خطوة اتصالات المغرب ف التحول الرقمي غادي تسهل الوصول للخدمات الرقمية وتحسن التجربة للمستعملين.
عام 2025 غادي يكون عام التحول الرقمي بامتياز، واتصالات المغرب دارت خطوة كبيرة ف هاد الاتجاه.
مع كل هاد التوجه الرقمي، نتمنى أن يكون هناك تحسين ف جودة الشبكة والتغطية ف جميع المناطق.
ف 2025، التوجه الرقمي غادي يكون أكتر وضوحا وشفافية بفضل المجهودات ديال اتصالات المغرب.
التحول الرقمي كيخدم بزاف ف تطوير الاقتصاد الوطني، واتصالات المغرب غادي تلعب دور كبير ف هاد المجال.