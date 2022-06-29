إصابة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس بكورونا
هبة بريس - الرباط
أكد مصدر مطلع، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أصيب بفيروس كورونا.
وأمام هذا الوضع، يضيف ذات المصدر، يتعذر على الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقد الندوة الصحفية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي يوم غذ الخميس.
وكان آخر ظهور لبايتاس، يوم أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أجاب على الأسئلة المتعلقة ب”صندوق المقاصة”، وحرص على ارتداء كمامته الواقية.
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16 تعليقات
لا تتهاونوا وتستهزؤا بفيروس كورونا إنه موجود خذوا الحيطة والحذر منه واستعملوا الاحترازات الوقائية اللازمة حفظا على سلامتكم وسلامة غيركم.
اللهم ارفع عنا هذا الفيروس وابعده عنا كما بعدت السماء عن الارض واشفي مرضانا وارحم موتانا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
ياسيد مصطفى بايتاس لماذا لم تستعمل كمامتك وأنت تعرف الفيروس في هذه الآونة الأخيرة انتشر بكثرة كان عليك الحيطة والحذر وعدم التهور…
المرض بفيروس كورونا ما زال موجود وينتشر بسرعة فائقة انتبهوا جيدا ولا تتخلطوا واستعملوا الاحترازات الوقائية اللازمة حتى لا نقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها..
إذا استمر الوضع هكذا أظن أن الحكومة الجديدة ستاخذ مرة أخرى قراراتها وإعادة التمثيليات والسيناريوهات في الاغلاق وهذا ما سيحصل الم تأخذوا الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون بحياتكم..
إنه دق ناقوس الخطر مرة أخرى لهذا يجب الحد من انتشار الفيروس لأنه انتشر بسرعة فيجب التفكير بشكل جدي حتى لا نقع في كارثة إنسانية لاتنسى ابدا..
يجب على الحكومة أن تضع حلا مناسبا والتفكير في الخطوات المقبلة بجدية وصرامة حتى نستمر من التخفيف شيئا ما منه ونعيش بدون خوف ..
نحن مقبلين على عيد الاضحى المبارك وكذا العطلة الصيفية لهذا يجب علينا ان نلتزم بالاجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشاره كي تمر الأمور بسلام وامان بدون فقدان أحد..
لاندري هل هي الحقيقة ام مجرد بروطوكول سياسي فقط يردون إعادة السيناريوهات والرجوع مرة أخرى إلى الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي هههههههههههه.
على هذا ما فائدة الجرعات التلاثة حتى يصيب السيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة بفيروس كورونا …
المشكل الكبير نقطة إلى السطر….والفاهم يفهم هههههههههههه..
على ما اعتقد ان الكل داخل قبة البرلمان اصيبوا بالفيروس كورونا بسببك ياسيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة لماذا لم تستعمل كمامتك وأنت تعرف الفيروس منتشر بشكل كبير…
العالم بأكمله انتشرت كوفيد 19 كورونا هذه الفترة ولا ندري لماذا ؟؟؟؟؟
إن الموجة الحالية في المغرب جد مرتفعة ولا تشكل خطر ولكن مع ذالك يجب الحيطة والحذر …
يجب عليك ياسيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اصبت بكوفيد 19 كورونا أن تشتغل عن بعد هههههههههههه.
إصابة السياسين بفيروس كورونا وهم ملقحون شيء غريب ومتناقذ يؤكد على أن اللقاحات التلاثة غير مفيدة فهي مجرد بروطوكول سياسي فقط ولعبة سياسية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تقومون بإعادة السيناريوهات…..