close button
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حزب الأحرار يظفر بـ61 مقعدا في الانتخابات الجزئية

23 أبريل، 2025 - 9:38 مساءً
19

هبة بريس – الرباط

ظفر حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 61 مقعداً في الانتخابات الجزئية الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، محققا بذلك المرتبة الأولى في هذه الاستحقاقات، وهي خطوة جديدة، تعكس استمرار ثقة المواطنين في مشروعه السياسي وتكرس تصدره للمشهد الحزبي الوطني.

وأفرزت نتائج الاقتراع، الذي جرى يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، فوز مرشحي حزب “الأحرار” في 58 دائرة انتخابية، وهو ما يعادل 61 مقعداً، في هذه الانتخابات التي تأتي وفقاً للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

ويعتبر هذا الفوز امتداداً لمسار سياسي، يؤكد حزب “التجمع” أنه اختار أن يكون فيه قريبا من المواطنين، مستمعا لانشغالاتهم، وسالكا درب العمل الميداني كمنهجية لترسيخ حضوره في مختلف المستويات الترابية، لا سيما في ظل التحديات التنموية التي تشهدها العديد من الجماعات.

كما تبرز هذه النتيجة، المكانة التي بات يحظى بها حزب التجمع الوطني للأحرار داخل النسيج المحلي، وتؤشر على ديناميته التنظيمية وقدرته على مواكبة تطلعات المواطنين من خلال برامج واقعية ومرشحين أكفاء.

23 أبريل، 2025 - 9:38 مساءً
19

مقالات ذات صلة

صورة من الأرشيف

الإنتخابات الجزئية.. أحزاب الأغلبية تؤكد الهيمنة وتراجع ملحوظ لـ”البيجيدي”

2025-04-23 / 21:54
حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني

حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني

2025-04-23 / 17:19
العلم المغريي

دعم عربي لترشيحات المغرب لمناصب في المنظمات الإقليمية والدولية

2025-04-23 / 16:31
انتخابات جزئية بتازة.. "البام" يكتسح المشهد ويحسم 4 مقاعد من أصل 6

انتخابات جزئية بتازة.. “البام” يكتسح المشهد ويحسم 4 مقاعد…

2025-04-23 / 14:09
الجزائر تنسحب من مناورات الأسد الإفريقي بسبب المغرب

الجزائر تنسحب من مناورات الأسد الإفريقي بسبب المغرب

2025-04-23 / 13:15
الاتحاد الاشتراكي يكتسح الانتخابات الجزئية ويستعيد ثقة القواعد الشعبية

الاتحاد الاشتراكي يكتسح الانتخابات الجزئية ويستعيد ثقة القواعد الشعبية

2025-04-23 / 00:12
مقر جماعة أكادير

مستشار برلماني يشيد بتجربة أكادير في تعزيز الإيرادات دون…

2025-04-22 / 23:15
محمد أوزين

أوزين يسائل وزير الصحة حول واقعة رفض مستشفى تطوان…

2025-04-22 / 22:45
عزيز أخنوش

أخنوش يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي…

2025-04-22 / 22:24
بوريطة

بوريطة يستقبل عمدة مدينة مونبليي الفرنسية

2025-04-22 / 19:30

‫19 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى