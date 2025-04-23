حزب الأحرار يظفر بـ61 مقعدا في الانتخابات الجزئية

هبة بريس – الرباط

ظفر حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 61 مقعداً في الانتخابات الجزئية الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، محققا بذلك المرتبة الأولى في هذه الاستحقاقات، وهي خطوة جديدة، تعكس استمرار ثقة المواطنين في مشروعه السياسي وتكرس تصدره للمشهد الحزبي الوطني.

وأفرزت نتائج الاقتراع، الذي جرى يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، فوز مرشحي حزب “الأحرار” في 58 دائرة انتخابية، وهو ما يعادل 61 مقعداً، في هذه الانتخابات التي تأتي وفقاً للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

ويعتبر هذا الفوز امتداداً لمسار سياسي، يؤكد حزب “التجمع” أنه اختار أن يكون فيه قريبا من المواطنين، مستمعا لانشغالاتهم، وسالكا درب العمل الميداني كمنهجية لترسيخ حضوره في مختلف المستويات الترابية، لا سيما في ظل التحديات التنموية التي تشهدها العديد من الجماعات.

كما تبرز هذه النتيجة، المكانة التي بات يحظى بها حزب التجمع الوطني للأحرار داخل النسيج المحلي، وتؤشر على ديناميته التنظيمية وقدرته على مواكبة تطلعات المواطنين من خلال برامج واقعية ومرشحين أكفاء.