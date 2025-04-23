حزب الأحرار يظفر بـ61 مقعدا في الانتخابات الجزئية
هبة بريس – الرباط
ظفر حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 61 مقعداً في الانتخابات الجزئية الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، محققا بذلك المرتبة الأولى في هذه الاستحقاقات، وهي خطوة جديدة، تعكس استمرار ثقة المواطنين في مشروعه السياسي وتكرس تصدره للمشهد الحزبي الوطني.
وأفرزت نتائج الاقتراع، الذي جرى يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، فوز مرشحي حزب “الأحرار” في 58 دائرة انتخابية، وهو ما يعادل 61 مقعداً، في هذه الانتخابات التي تأتي وفقاً للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ويعتبر هذا الفوز امتداداً لمسار سياسي، يؤكد حزب “التجمع” أنه اختار أن يكون فيه قريبا من المواطنين، مستمعا لانشغالاتهم، وسالكا درب العمل الميداني كمنهجية لترسيخ حضوره في مختلف المستويات الترابية، لا سيما في ظل التحديات التنموية التي تشهدها العديد من الجماعات.
كما تبرز هذه النتيجة، المكانة التي بات يحظى بها حزب التجمع الوطني للأحرار داخل النسيج المحلي، وتؤشر على ديناميته التنظيمية وقدرته على مواكبة تطلعات المواطنين من خلال برامج واقعية ومرشحين أكفاء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
خاصهم يستمرو فهاد النهج وما يكتفوش بالنجاح المؤقت.
خاص باقي الأحزاب تاخد العبرة وتخرج للشارع تخدم.
خاص تتبع مستمر وتنفيذ ديال البرامج اللي وعدو بها.
61 مقعد راه رقم مهم وكيعكس ثقة كبيرة من المواطنين.
نتمناو ما يكونش غير وعود خاوية بحال ما شفنا من قبل.
النجاح فهذ الظرفية كيعني أن الناس كتعول على التغيير.
النجاح فهاد الانتخابات الجزئية كيأكد حسن التنظيم ديالهم.
التحديات التنموية كتحاجى لناس كيخدمو بجد، ماشي بلا بلا.
الأحرار عرفو كيفاش يتواصو مع المواطنين بطريقة فعالة.
البرامج الواقعية والمرشحين الأكفاء هما اللي كيصنعو الفرق.
نتمنى يخدمو مصلحة المواطن ماشي مصالحهم الخاصة.
باين أنهم خدامين على التواجد فالميدان وماشي غير فالكلام.
كيبان أن الناس ولاو كيعطيو الصوت للّي كيشوفوه حاضر ومجتهد.
الأحرار بانو كينافسو بجدية وماشي غير شعارات.
خاص باقي الأحزاب يتحركو، السياسة ماشي غير فالفيسبوك.
نبغيو نشوفو النتائج على الأرض ماشي غير فالإعلام.
حزب الأحرار بدا كيتبت وجودو فالساحة السياسية بقوة.
الحزب دار مجهود كبير فالحملة الانتخابية وها هو كيحصد النتائج.