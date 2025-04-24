سلوك مرفوض.. تخريب كراسي ومراحيض مركب محمد الخامس بعد أيام من افتتاحه

هبة بريس – رياضة

شهد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء أعمال تخريب طالت عدداً من مرافقه، خاصة المراحيض، وذلك بعد أيام فقط من إعادة افتتاحه عقب أشغال ترميم وإصلاح شاملة كلفت ميزانية كبيرة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا صوراً توثق حجم التخريب، حيث بدت المرافق الصحية مدمّرة بالكامل عقب نهاية مباراة الرجاء الرياضي ضد حسنية أكادير، مساء الأربعاء.

المشاهد أثارت استياءً كبيراً وتساؤلات عن مدى المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمثل هذه السلوكيات.

وأعرب العديد من المتابعين عن أسفهم الشديد لما وصفوه بالتصرفات غير الحضارية، مؤكدين أن هذه الأفعال لا تسيء فقط للبنية التحتية، بل تشوّه أيضاً صورة الجمهور المغربي.

من جهة أخرى، دعا عدد من النشطاء إلى تفعيل أنظمة المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال استخدام كاميرات المراقبة المثبتة داخل الملعب لتحديد هوية المتورطين ومتابعتهم قضائياً، حمايةً للمال العام وصورة الملاعب الوطنية.