انطلاق جولة Sun Trip من ليون نحو العيون بدراجات شمسية

هبة بريس– ليون، فرنسا

انطلقت، اليوم الثلاثاء، من مدينة ليون الفرنسية، المرحلة التمهيدية من النسخة الثانية لجولة Sun Trip، وهي رحلة مميزة بدراجات تعمل بالطاقة الشمسية، في اتجاه مدينة العيون جنوب المغرب.

ويشارك في هذه المغامرة حوالي عشرين مشاركاً من ست دول أوروبية، حيث سيسافرون أولاً إلى طنجة عبر باخرة من مدينة سيت الفرنسية، قبل أن يبدأوا جولتهم الطويلة في المغرب انطلاقًا من 29 أبريل.

وتشمل الجولة مسارين مختلفين:

مسار استكشافي سهل بطول 1800 كلم، يتم في مجموعة وتحت إشراف.

ومسار صعب بطول 2800 كلم، يتم بشكل فردي ودون مرافقة، مع الالتزام باستخدام الطاقة الشمسية فقط.

وخلال حفل الانطلاق، عبّرت القنصل العامة للمغرب في ليون، فاطمة بارودي، عن سعادتها بهذا الحدث، مشيرة إلى أنه يعزز العلاقات بين المغرب وفرنسا، ويروّج كذلك للطاقة المتجددة في المغرب.

من جهته، قال مؤسس الجولة فلوريان بايي إن المغرب يوفر ظروفاً مثالية لهذه الرحلة، بفضل الطقس المشمس، الطرق الجيدة، والطبيعة الخلابة، مؤكدًا أن المشاركين سيقطعون ما بين 150 و300 كلم يومياً بفضل الطاقة الشمسية.

وتنتهي هذه المغامرة البيئية يوم 12 ماي في مدينة العيون، في رسالة قوية للتشجيع على التنقل المستدام، وتسليط الضوء على مؤهلات الأقاليم الجنوبية المغربية.