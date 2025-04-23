حكيم زياش ينفعل بعد تغييره في كأس قطر (فيديو)

هبة بريس – رياضة

غادر النجم المغربي حكيم زياش ملعب مباراة فريقه الدحيل أمام الغرافة، اليوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس قطر، في حالة من الغضب، عقب استبداله في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، حينما كانت النتيجة لا تزال تشير إلى التعادل السلبي.

وقد التقطت الكاميرات لحظة انفعال زياش أثناء خروجه من الملعب، وهو ما أثار تساؤلات حول ردة فعله تجاه قرار المدرب.

غضب المغربي حكيم زياش بعد استبداله في نصف نهائي كاس قطر!#الدحيل_الغرافة pic.twitter.com/Spuoy86ofh — عبدالعزيز البريده (@AAlbraida) April 23, 2025

ورغم التوتر، تمكن الدحيل من حسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس قطر بعد فوزه على الغرافة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف، ليضرب موعدًا مع فريق السد في النهائي المنتظر.