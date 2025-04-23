close button
ردة فعل حكيم زياش بعد تبديله
ردة فعل حكيم زياش بعد تبديله

حكيم زياش ينفعل بعد تغييره في كأس قطر (فيديو)

23 أبريل، 2025 - 8:48 مساءً
20

هبة بريس – رياضة

غادر النجم المغربي حكيم زياش ملعب مباراة فريقه الدحيل أمام الغرافة، اليوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس قطر، في حالة من الغضب، عقب استبداله في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، حينما كانت النتيجة لا تزال تشير إلى التعادل السلبي.

وقد التقطت الكاميرات لحظة انفعال زياش أثناء خروجه من الملعب، وهو ما أثار تساؤلات حول ردة فعله تجاه قرار المدرب.

ورغم التوتر، تمكن الدحيل من حسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس قطر بعد فوزه على الغرافة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف، ليضرب موعدًا مع فريق السد في النهائي المنتظر.

23 أبريل، 2025 - 8:48 مساءً
20

مقالات ذات صلة

الناظور

هفوة تحكيمية تهز الناظور… ركلة جزاء تُمنح وتُسحب في…

2025-04-22 / 23:34
جولة Sun Trip من ليون نحو العيون بدراجات شمسية

انطلاق جولة Sun Trip من ليون نحو العيون بدراجات…

2025-04-22 / 23:32
أكادير.. أمزازي يدعو لتوقيع "ميثاق رياضي" لتعزيز القيم المغربية الأصيلة في الملاعب

أكادير.. أمزازي يدعو لتوقيع “ميثاق رياضي” لتعزيز القيم المغربية…

2025-04-22 / 17:29
منتخب كرة السلة يحصد الفشل ومطالب برحيل المكتب الجامعي

أزمة غير مسبوقة تهدد كرة السلة المغربية والجامعة تُعلن…

2025-04-21 / 21:01
لبؤات الأطلس فوتسال

لبؤات الأطلس في تحدي جديد خلال منافسات كأس أفريقية…

2025-04-21 / 20:22
الناظور تحتفي ببطلها صهيب أفقير

الناظور تحتفي ببطلها.. صهيب أفقير يعود متوجًا من طرابلس(صور)

2025-04-21 / 19:57
الرباط عاصمة كرة القدم الإفريقية.. انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات

الرباط عاصمة كرة القدم الإفريقية.. انطلاق كأس إفريقيا لكرة…

2025-04-21 / 15:02
جماهير نادي قسنطينة تشكر نادي نهضة بركان على حسن الاستقبال والتنظيم

جماهير نادي قسنطينة تشكر نادي نهضة بركان على حسن…

2025-04-21 / 10:06
نهضة بركان

برباعية مدوية في شباك قسنطينة .. نهضة بركان يقترب…

2025-04-20 / 22:19
الشعباني

الشعباني: جاهزون لمواجهة شباب قسنطينة وندرك صعوبة المهمة

2025-04-20 / 14:34

‫20 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى