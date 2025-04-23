حكيم زياش ينفعل بعد تغييره في كأس قطر (فيديو)
هبة بريس – رياضة
غادر النجم المغربي حكيم زياش ملعب مباراة فريقه الدحيل أمام الغرافة، اليوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس قطر، في حالة من الغضب، عقب استبداله في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، حينما كانت النتيجة لا تزال تشير إلى التعادل السلبي.
وقد التقطت الكاميرات لحظة انفعال زياش أثناء خروجه من الملعب، وهو ما أثار تساؤلات حول ردة فعله تجاه قرار المدرب.
غضب المغربي حكيم زياش بعد استبداله في نصف نهائي كاس قطر!#الدحيل_الغرافة pic.twitter.com/Spuoy86ofh
— عبدالعزيز البريده (@AAlbraida) April 23, 2025
ورغم التوتر، تمكن الدحيل من حسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس قطر بعد فوزه على الغرافة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف، ليضرب موعدًا مع فريق السد في النهائي المنتظر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
الجمهور خاصو يبقى مع الفريق ويشجع بلا تحامل
المدرب دار قرارو وزياش خاصو يحترم داكشي
المدرب كيحسب الماتش كامل وماشي غير اللقطة
بصراحة اللقطة ما كانتش فالمستوى من زياش
الجمهور ديال الدحيل يمكن تزدم من رد الفعل ديالو
ما بغيناش يتكرر نفس السيناريو فالمستقبل
بزاف ديال النجوم كيوقع ليهم بحال هكا
التبديل راه جزء من اللعبة وماشي إهانة
حنا كمغاربة كنعتابروه فخر لينا ولكن خاصو يراجع راسو
شي مرات كيكون اللاعب حاس براسو باقي قادر يعطي
الفريق خاصو يكون كتلة وحدة بلا تشنجات
زياش بان عليه معصب بزاف من التبديل
الدحيل داز للنهائي وخاصنا نفرحو بهاد التأهل
صراحة ماشي أول مرة كيبان عليه التوتر ملي كيتبدل
زياش خاصو يهضر مع المدرب ويصفيو القلوب
حتى لو ما عجبوش القرار خاصو يتحكم فالأعصاب ديالو
الأهم دابا هو الاستعداد لنهائي السد
إن شاء الله زياش يرجع أقوى ويبين قيمتو فالميدان
هادشي ماشي وقت الخلافات راه وقت التركيز