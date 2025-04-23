مشاركة متميزة لجهة الشرق في الدورة 17 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

هبة بريس – أحمد المساعد

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت يوم 21 أبريل الجاري بمكناس، فعاليات الدورة الـ 17 للملتقى الدولى للفلاحة بالمغرب، تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”، ويمتد لغاية 27 أبريل الجاري.

يمتد رواق جهة الشرق على مساحة 150 متر مربع بقطب الجهات حيث تسلط جهة الشرق من خلال مشاركتها في هذه الدورة الضوء على الجهود المبذولة جهويا من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية وعرض للمشاريع والبرامج التنمية الفلاحية والتي من شأنها التخفيف من حدة هذه التغيرات و ضمان صمود ومرونة أفضل للقطاع الفلاحي.

كما يعد هذا الرواق، فضاءا لعرض المؤهلات الفلاحية لجهة الشرق وفرص الإستثمار بالقطاع الفلاحي إلى افق 2030 وتدخلات المديرية الجهوية للفلاحة من أجل توفير وتدبير العرض المائي و تكيف نظم الإنتاج مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى نبذة عن تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر.

من جهة ثانية، يعد هذا الرواق فضاء لعرض التنوع الفلاحي لأهم المنتجات الفلاحية المميزة والمنتجة عبر أقاليم الجهة، كما يعد فضاء للقاءات الثنائية من خلال تشجيع الاجتماعات المباشرة بين مختلف الفاعلين على الصعيدين الوطني والدولي من خلال إبرام اتفاقيات وشراكات.

تشارك جهة الشرق أيضا، في قطب المنتجات المجالية عبر تمثيلية مشرفة ل 39 تعاونية فلاحية، وهو ما يمثل 09 في المائة من مجموع التعاونيات المشاركة على المستوى الوطني، التي تعكس التنوع الفلاحي بالجهة عبر عرض مجموعة من المنتجات منها العسل و مشتقاته 31% والزيتون وزيت الزيتون %23 والنباتات الطبية والعطرية والزيوت النباتية 10% و الكسكس ومشتقاته 5% بالإضافة إلى الكمون واللوز والزعرور و منتجات أخرى.

يتم اختيار التعاونيات الفلاحية وفق عدة معايير، أولها شهادة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية كشرط أساسي يضمن سلامة المنتوج و صحة المستهلك و احترام تمثيلية الأقاليم وتوفير المنتوج بشكل كافي لطول مدة العرض و تعبئة المنتوج بالإضافة إلى تنوع المنتوج المعروض.

وتعتبر المشاركة بالمعرض الدولى للفلاحة بمكناس، هي بشراكة بين مجلس جهة الشرق والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق والمديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية والغرفة الفلاحية بالجهة.

كما تقوم المديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية والغرفة الفلاحية بالجهة ببرمجة عدة رحلات دراسية للفلاحين و الكسابة و أعضاء الغرفة الفلاحية للإضطلاع على مستجدات القطاع الفلاحي والتطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع.