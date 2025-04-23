وزير الفلاحة: “نتوقع حضور أكثر من مليون زائر لمعرض مكناس هذا العام”

هبة بريس من مكناس

انطلقت بداية هذا الأسبوع الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM 2025)، التي تقام في مكناس تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”.

و على هامش تصريح له بخصوص المعرض، أعلن أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تطلع المعرض لاستقطاب أكثر من مليون زائر.

و أوضح الوزير السالف الذكر على أن هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيشهد مشاركة أكثر من 1500 عارض من 70 دولة، مع حضور الجمهورية الفرنسية كضيف شرف، مما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا في مجالات التنمية الفلاحية والأمن الغذائي.​