close button
زنيبر: "المغرب اعتمد أحدث التقنيات المتطورة لبناء محطات تحلية مياه البحر"

زنيبر: “المغرب اعتمد أحدث التقنيات المتطورة لبناء محطات تحلية مياه البحر”

23 أبريل، 2025 - 12:35 مساءً
15

هبة بريس من مكناس 

أوضح أحمد زنيبر المدير العام لشركة “أوسيبي كرين واتر” التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن المغرب مر للسرعة القصوى في عمليات بناء محطات تحلية مياه البحر.

و أوضح زنيبر خلال مداخلة له بندوة نظمت على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس أن المغرب يعتمد على تفنيات جد متطورة لتشييد محطات تحلية المياه.

و أضاف ذات المتحدث بأن الشركة التي يوجد على رأسها قامتت بإطلاق مبادرات مستهدفة للتوظيف والابتكار، بالإضافة للاعتماد على أفضل التقنيات المتطورة في عملية بناء أفضل محطات تحلية مياه البحر.

23 أبريل، 2025 - 12:35 مساءً
15

مقالات ذات صلة

مستجدات مشروع الربط السككي بين الرباط و أكادير

مستجدات مشروع الربط السككي بين الرباط و أكادير

2025-04-23 / 13:48
وزير الفلاحة: "نتوقع حضور أكثر من مليون زائر لمعرض مكناس هذا العام"

وزير الفلاحة: “نتوقع حضور أكثر من مليون زائر لمعرض…

2025-04-23 / 11:33
“بيست بسكويت المغرب” تفتتح توسعتها الجديدة بحد السوالم (+فيديو)

“بيست بسكويت المغرب” تفتتح توسعتها الجديدة بحد السوالم (+فيديو)

2025-04-23 / 11:09
سفيرة أوروبا بالمغرب: "تجمعنا شراكة استراتيجية مع المغرب و القطاع الفلاحي من أسسها"

سفيرة أوروبا بالمغرب: “تجمعنا شراكة استراتيجية مع المغرب و…

2025-04-23 / 10:39
البواري: "حضور فرنسا كضيف شرف في سيام مكناس دليل على متانة العلاقات بين البلدين"

البواري: “حضور فرنسا كضيف شرف في سيام مكناس دليل…

2025-04-23 / 09:55
ولي العهد الأمير مولاي الحسن في زيارة الرواق

المرزوقي: مشاركة جهة سوس ماسة في معرض الفلاحة تجسد…

2025-04-22 / 23:26
استقبال ولي العهد

الميسوري يُثمن جهود منظمي المعرض الدولي للفلاحة بمكناس

2025-04-22 / 19:02
الONCF يعقد مجلسه الإداري ويصادق على حصيلة إنجازات سنة 2024

الONCF يعقد مجلسه الإداري ويصادق على حصيلة إنجازات سنة…

2025-04-22 / 17:26
اتصالات المغرب

نقلة نوعية في خدمات الأداء عبر النقال بإفريقيا.. شراكة…

2025-04-22 / 17:15
انتعاش النمو الاقتصادي الفلاحي بنسبة 5,1 %

انتعاش النمو الاقتصادي الفلاحي بنسبة 5,1 %

2025-04-22 / 16:00

‫15 تعليقات

  8. الله يعطيهم الصحة، خاصنا نزيدو فهاذ المشاريع حيت الماء ولا مشكل كبير فالمغرب.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى