زنيبر: “المغرب اعتمد أحدث التقنيات المتطورة لبناء محطات تحلية مياه البحر”

هبة بريس من مكناس

أوضح أحمد زنيبر المدير العام لشركة “أوسيبي كرين واتر” التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن المغرب مر للسرعة القصوى في عمليات بناء محطات تحلية مياه البحر.

و أوضح زنيبر خلال مداخلة له بندوة نظمت على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس أن المغرب يعتمد على تفنيات جد متطورة لتشييد محطات تحلية المياه.

و أضاف ذات المتحدث بأن الشركة التي يوجد على رأسها قامتت بإطلاق مبادرات مستهدفة للتوظيف والابتكار، بالإضافة للاعتماد على أفضل التقنيات المتطورة في عملية بناء أفضل محطات تحلية مياه البحر.