زنيبر: “المغرب اعتمد أحدث التقنيات المتطورة لبناء محطات تحلية مياه البحر”
هبة بريس من مكناس
أوضح أحمد زنيبر المدير العام لشركة “أوسيبي كرين واتر” التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن المغرب مر للسرعة القصوى في عمليات بناء محطات تحلية مياه البحر.
و أوضح زنيبر خلال مداخلة له بندوة نظمت على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس أن المغرب يعتمد على تفنيات جد متطورة لتشييد محطات تحلية المياه.
و أضاف ذات المتحدث بأن الشركة التي يوجد على رأسها قامتت بإطلاق مبادرات مستهدفة للتوظيف والابتكار، بالإضافة للاعتماد على أفضل التقنيات المتطورة في عملية بناء أفضل محطات تحلية مياه البحر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
نتمنى تكون عندنا مراقبة صارمة لضمان الجودة والسلامة فهاد المحطات.
تحلية مياه البحر غادي تكون من الحلول الفعالة لمواجهة الجفاف.
خطوة إيجابية ولكن خاص حلول أخرى مكملة فالعالم القروي.
عجبني كيفاش كيخدمو بتقنيات متطورة، هادشي كيعطي الأمل للمستقبل.
مزيان كيبانو التطورات، المغرب غادي فطريق الصحيح فمجال الماء.
المغرب كيبان ليه باغي يستثمر بجد فالمجال البيئي والمائي.
تحلية مياه البحر حل زوين، ولكن خاص حتى التوعية باش الناس ما تبذرش الماء.
الله يعطيهم الصحة، خاصنا نزيدو فهاذ المشاريع حيت الماء ولا مشكل كبير فالمغرب.
تحلية المياه خاصها تمشي جنبا لجنب مع ترشيد الاستهلاك.
هاد الخطوة مهمة بزاف فظل أزمة الماء لي كتعاني منها البلاد.
الاستثمار فالماء راه استثمار فالحياة والتنمية المستدامة.
خصنا مزيد من هاد المبادرات فمناطق اخرى من المغرب.
مهم تكون كاينة الشفافية فتدبير هاد المشاريع الكبرى.
برافو على اعتماد التكنولوجيا المتطورة فهاد المشاريع.
كاين أمل كبير باش نواجهو ندرة المياه بالمشاريع بحال هادي.