“بيست بسكويت المغرب” تفتتح توسعتها الجديدة بحد السوالم (+فيديو)

هبة بريس – الدار البيضاء

أشرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الثلاثاء، بحد السوالم على افتتاح التوسعة الجديدة للوحدة الصناعية لشركة “بيست بيسكوي ماروك“ التابعة لمجموعة ”أنوار أنفيست” وذلك بحضور الهاشمي بوتكراي، الرئيس المدير العام للمجموعة، و رشيد السرايدي، نائب المدير العام، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارة العليا وممثلي السلطات المحلية والجهات الحكومية.

‎وقد تم إنجاز هذه التوسعة بين سنتي 2022 و2025، باستثمار يفوق 420 مليون درهم، من أجل إطلاق خطوط جديدة لإنتاج الويفر والچينواز، وإحداث وحدة متخصصة في صناعة الشوكولاتة، بما يعزز الطاقة الإنتاجية للشركة ويستجيب لحاجيات السوقين الوطني والدولي، مع توفير 700 منصب شغل مباشر و3500 منصب شغل غير مباشر.

‎ويأتي هذا المشروع في إطار المخطط الاستثماري الشامل للشركة، الذي يناهز حجمه الإجمالي 700 مليون درهم، والذي سيمكن في مجموعه من خلق قرابة 1000 منصب شغل مباشر. ويُعد هذا الورش جزءاً من جهودنا المستمرة لتعزيز السيادة الصناعية والغذائية، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.

وخلال هذه المناسبة، أكد رياض مزور، أن هذا المشروع يترجم التزام المملكة بتعزيز السيادة الصناعية، مبرزا دعم وزارته للمشاريع التي تراهن على الإنتاج المحلي وتقليص التبعية للاستيراد. مشيرا في ذات السياق إلى أهمية هذه المبادرات في خلق فرص الشغل ذات القيمة المضافة العالية.

من جانبه، شدد الهاشمي بوتكراي، رئيس مجموعة أنوار إنفست، على التزام المجموعة بدعم النسيج الصناعي الوطني وتعزيز تموقع المغرب في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لصناعة البسكويت والشوكولاتة محليًا.

وقد شهدت هذه المناسبة توقيع اتفاقية جديدة بين الوزارة ومجموعة Anouar Invest، تهدف إلى إطلاق برنامج استثماري طموح لإنشاء وحدة إنتاجية جديدة مجهزة بخطوط تصنيع متقدمة، من أجل تقليص الاعتماد على الواردات، والارتقاء بجودة العرض الوطني، وتعزيز الابتكار من خلال تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة تعتمد على الكفاءات المغربية.