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هزة أرضية - صورة تعبيرية
هزة أرضية - صورة تعبيرية

تركيا.. زلزال بقوة 6.2 يضرب إسطنبول

23 أبريل، 2025 - 12:11 مساءً
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هبة بريس – وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الأربعاء، عن هزة أرضية بقوة 6.2 وقعت في بحر مرمرة في سيليفري شمال مدينة إسطنبول.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن كل فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والفرق الأخرى المعنية في الميدان حاليا.

وأضاف: “أتمنى السلامة لجميع مواطنينا المتأثرين بالزالزال، وأدعو الله أن يحمي بلدنا وأمتنا”.

23 أبريل، 2025 - 12:11 مساءً
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‫20 تعليقات

  1. اللي عندو عائلة فإسطنبول، أكيد قلبو طاح، ولكن الحمد لله كاين تواصل وكاينة سرعة فالإغاثة.

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  4. اللهم الطف بعبادك، راه الزلازل كيخلعو وحتى لو ما كانوش خسائر، كيخليو الرعب فقلوب الناس.

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  6. إسطنبول معروفة بالنشاط الزلزالي، خاص السكان يكونو دايماً مستعدين ويعرفو كيفاش يتصرفو.

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