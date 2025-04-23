تركيا.. زلزال بقوة 6.2 يضرب إسطنبول

هبة بريس – وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الأربعاء، عن هزة أرضية بقوة 6.2 وقعت في بحر مرمرة في سيليفري شمال مدينة إسطنبول.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن كل فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والفرق الأخرى المعنية في الميدان حاليا.

وأضاف: “أتمنى السلامة لجميع مواطنينا المتأثرين بالزالزال، وأدعو الله أن يحمي بلدنا وأمتنا”.