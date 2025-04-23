تركيا.. زلزال بقوة 6.2 يضرب إسطنبول
هبة بريس – وكالات
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الأربعاء، عن هزة أرضية بقوة 6.2 وقعت في بحر مرمرة في سيليفري شمال مدينة إسطنبول.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن كل فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والفرق الأخرى المعنية في الميدان حاليا.
وأضاف: “أتمنى السلامة لجميع مواطنينا المتأثرين بالزالزال، وأدعو الله أن يحمي بلدنا وأمتنا”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
اللي عندو عائلة فإسطنبول، أكيد قلبو طاح، ولكن الحمد لله كاين تواصل وكاينة سرعة فالإغاثة.
الله يحمي بلادنا من بحال هاد الكوارث، ويفك كرب كل دولة كتعيش فهاد الرعب.
الحمد لله ما كايناش أخبار على ضحايا، ونتمنى الأمور تبقى مستقرة.
اللهم الطف بعبادك، راه الزلازل كيخلعو وحتى لو ما كانوش خسائر، كيخليو الرعب فقلوب الناس.
تحية للسلطات التركية اللي تحركو بسرعة، هادشي كيبين الجاهزية ديالهم.
إسطنبول معروفة بالنشاط الزلزالي، خاص السكان يكونو دايماً مستعدين ويعرفو كيفاش يتصرفو.
الله يحفظ تركيا والشعب التركي، الزلازل ما كيرحموش والله يلطف بينا كاملين.
نتمنى كامل السلامة لساكنة إسطنبول و لكل تركيا
آفاد ديما كتقوم بالواجب وكنحييوهم على المجهودات ديالهم.
الله يصبر الناس اللي تخلعو ولا تضررو بهاد الزلزال.
الحمد لله أن السلطات كانت فالميدان بسرعة.
الناس فإسطنبول خاصهم يكونو حذرين فالأيام الجاية.
الطبيعة ما كتختارش الوقت، خاصنا دايما نكونو مستعدين.
الله يحفظ تركيا من كل شر ويبعد عليهم الزلازل.
نتمنى تكون عندهم البنية التحتية قوية باش تواجه بحال هاد الكوارث.
نتمنى ما تكونش خسائر لا فالأرواح ولا فالممتلكات.
الزلزال كان قوي وكيخلينا نفكرو فضعف الإنسان قدام الطبيعة.
الله يرحمنا برحمتو ويحفظ بلاد المسلمين كاملين.
هاد الأحداث كتخلينا نقدرو السلام والأمان اللي عايشين فيه.
هاد النوع من الهزات كيخلع الناس بزاف خصوصا فالمدن الكبرى.