مذيعة تركية تعيش لحظات رعب على المباشر أثناء زلزال إسطنبول (فيديو)

هبة بريس

شهدت قناة “سي إن إن” التركية لحظات من التوتر والارتباك، بعدما ضرب زلزال قوي مدينة إسطنبول أثناء بث مباشر، مما اضطر المذيعة ميلتم بوزبيوغلو إلى إيقاف المقابلة فجأة وطلب التواصل مع والدتها.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب إسطنبول يوم الأربعاء، ويُعد من بين أقوى الزلازل التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.

وخلال المقابلة المباشرة، بدأت الأرض تهتز تحت الاستوديو، ما أثار حالة من الذعر لدى المذيعة، التي حاولت في البداية التعامل مع الموقف بهدوء. لكنها سرعان ما التفتت إلى المنتج قائلة: “هل يمكنك التواصل مع والدتي؟”.

وفي مشهد مؤثر، ظهرت بوزبيوغلو وهي تمسك بمكتبها للحفاظ على توازنها، وقالت بصوت مرتجف: “الزلزال يحدث الآن، إنه قوي جداً في إسطنبول… دعونا نحاول أن نبقى هادئين”.

هذه اللحظات الصادمة وثّقت مدى قوة الزلزال، والتأثير النفسي الذي خلفه على المواطنين والعاملين في وسائل الإعلام.