منصة يابانية: البوليساريو على صلة بالإرهاب الدولي وفق تصنيف أمني قديم

هبة بريس-يوسف أقضاض

كشفت منصة إخبارية يابانية متعددة اللغات (العربية، الإنجليزية، اليابانية) عن تقرير موسّع يكشف تواطؤ جبهة البوليساريو مع شبكات الإرهاب الدولي.

التقرير، الذي نُشر بالتزامن مع تصاعد الاهتمام الدولي بأنشطة الجبهة، تناول معلومات دقيقة حول تورط عناصر من البوليساريو في أعمال مرتبطة بجماعات إرهابية ناشطة في مناطق النزاع.

وأشارت المنصة إلى أن هذه المعطيات الجديدة تُعيد إلى الأذهان التصنيف الرسمي الصادر عن وكالة الأمن العام اليابانية (PSIA)، والتي صنفت جبهة البوليساريو، ضمن “دليل الإرهاب الدولي” لسنتي 2013 و2014، كمنظمة على صلة مباشرة بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وهو التصنيف الذي ما يزال يُستند إليه في التقييمات الأمنية اليابانية والدولية حتى اليوم.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الدعوات في الأوساط السياسية والأمنية الغربية، خصوصاً في الولايات المتحدة، لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، في ظل الأدلة المتزايدة على تلقيها دعماً وتدريباً من جهات متورطة في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وعلى رأسها إيران وحزب الله.