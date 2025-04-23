منصة يابانية: البوليساريو على صلة بالإرهاب الدولي وفق تصنيف أمني قديم
هبة بريس-يوسف أقضاض
كشفت منصة إخبارية يابانية متعددة اللغات (العربية، الإنجليزية، اليابانية) عن تقرير موسّع يكشف تواطؤ جبهة البوليساريو مع شبكات الإرهاب الدولي.
التقرير، الذي نُشر بالتزامن مع تصاعد الاهتمام الدولي بأنشطة الجبهة، تناول معلومات دقيقة حول تورط عناصر من البوليساريو في أعمال مرتبطة بجماعات إرهابية ناشطة في مناطق النزاع.
وأشارت المنصة إلى أن هذه المعطيات الجديدة تُعيد إلى الأذهان التصنيف الرسمي الصادر عن وكالة الأمن العام اليابانية (PSIA)، والتي صنفت جبهة البوليساريو، ضمن “دليل الإرهاب الدولي” لسنتي 2013 و2014، كمنظمة على صلة مباشرة بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وهو التصنيف الذي ما يزال يُستند إليه في التقييمات الأمنية اليابانية والدولية حتى اليوم.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الدعوات في الأوساط السياسية والأمنية الغربية، خصوصاً في الولايات المتحدة، لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، في ظل الأدلة المتزايدة على تلقيها دعماً وتدريباً من جهات متورطة في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وعلى رأسها إيران وحزب الله.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
مزيان أن اليابان خرجات بهدشي باش تفضحهم عالمياً
البوليساريو كتمثل تهديد مباشر للسلام فالمنطقة المغاربية
نتمنى الدول الإفريقية تفيق وتعرف شكون كيدعم البوليساريو
البوليساريو ما عمرهم كانو كيمثلو السلم ولا الحل
خاص تدخل قوي من مجلس الأمن ضدهم
علاش بعض الدول باقين كيعتبروهم ممثلين شرعيين؟
التعاون ديالهم مع الإرهاب خطر كبير على المنطقة
داكشي اللي كيديرو ماشي نضال، راه إرهاب منظم
هاد التقرير كيأكد الحقيقة اللي المغاربة عارفينها من زمان
علاش مازال ما تصنفات كمنظمة إرهابية رسمياً فالأمم المتحدة؟
هاد المعلومات خاصها توصل لكل الشعوب باش يعرفو شنو واقع
خاص الدول اللي كاتدعمهم تراجع راسها وتشوف شنو كيديرو
المغرب عندو الحق فالدفاع على وحدتو الترابية بكل الوسائل
البوليساريو كيلعبو دور خبيث فزعزعة الاستقرار فالصحراء
خاص العالم يعرف شكون هما البوليساريو بصح
هادشي ماشي جديد علينا، غير العالم بدا كيسمع
المغرب خاصو يبقى ثابت ومتشبت بحقو كيف ما دار دائماً
الدعم اللي كيتلقاو من إيران وحزب الله كيزيد يأكد خطرهم
خاص الإعلام العربي يزيد يفضحهم باش العالم يعرف الحقيقة