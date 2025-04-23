ترامب: “أحرزنا تقدما كبيرا في ملف غزة ولن نسمح لحماس بالحكم”

هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه تم إحراز “تقدم كبير” في ملف غزة.

وذكر ترامب، في حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي: “أحرزنا تقدما كبيرا في ملف غزة.. وهجوم 7 أكتوبر لم يكن ليحدث لو كنت رئيسا”.

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيمنع حماس من الاضطلاع بأي دور في إدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب، أجاب ترامب: “لن نسمح لحماس بفعل ذلك، وسنرى ما سيحدث في غزة”.