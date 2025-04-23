ترامب: “أحرزنا تقدما كبيرا في ملف غزة ولن نسمح لحماس بالحكم”
هبة بريس – وكالات
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه تم إحراز “تقدم كبير” في ملف غزة.
وذكر ترامب، في حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي: “أحرزنا تقدما كبيرا في ملف غزة.. وهجوم 7 أكتوبر لم يكن ليحدث لو كنت رئيسا”.
وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيمنع حماس من الاضطلاع بأي دور في إدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب، أجاب ترامب: “لن نسمح لحماس بفعل ذلك، وسنرى ما سيحدث في غزة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X