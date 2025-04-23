الأردن تعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان ويغلق كافة مكاتبها
هبة بريس – وكالات
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، أن الأردن قد قرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي إن “التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر”.
وأضاف أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدا لحياة المواطنين.
وتابع الوزير، أن جماعة الإخوان قد قامت في الليلة نفسها التي أعلن فيها عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب كميات من الوثائق من مقارها، في محاولة لإخفاء أنشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
وأوضح، أنه وبناء على ما تم التوصل إليه، تقرر حظر كافة أنشطة جماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها في أنحاء المملكة.
كما شدد وزير الداخلية على أنه سيمنع الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى حظر الانضمام لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
وأكد أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
إذا كان فعلاً تورطو فأنشطة خطيرة، خاصهم يتحاسبو.
كيفاش غادي يكون تأثير القرار على الوضع السياسي فالأردن؟
القرار جاي فوقت حساس، خاصنا نشوفو كيفاش غادي يتعامل معاه العالم.
الحظر كيعني أن كلشي غادي يكون تحت المراقبة، كيفاش غادي يتعاملوا معاه.
غريب كيفاش هادشي طرا بسرعة، ولا بد من تحقيق شامل.
ممكن يكون عندهم دعم من دول أخرى؟ خاص كلشي يكون واضح.
كيبقا السؤال: شنو غادي يديروا الأعضاء ديال الجماعة دابا؟
الشعب هو لي غادي يحس بالقرار، خاصو يعرف التفاصيل.
كيفاش هاد الجماعات كتقدر تهدد الأمن الوطني؟
شنو غادي يكون الرد ديال الجماعات الإسلامية فالعالم العربي على هاد القرار؟
الحظر ديال جماعة بحال هادي، شحال من واحد غادي يتساءل.
إلى كانت هناك أنشطة إرهابية فعلاً، ما خصهمش يبقاو.
جماعة الإخوان فاش كانت فالأردن، كانت عندها تأثيرات كبيرة.