close button
مقر جماعة أكادير
مقر جماعة أكادير

مستشار برلماني يشيد بتجربة أكادير في تعزيز الإيرادات دون رفع الرسوم

22 أبريل، 2025 - 11:15 مساءً
17

هبة بريس – الرباط

اعتبر محمد بنفقيه، المستشار البرلماني أن التجربة الحالية لجماعة أكادير ‏نموذجية، بحيث تمكنت الجماعة من تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى ‏المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية. وسجل أن عائدات ‏الجماعة الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون ‏درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024‏‎.‎

ونوه بنفقيه، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس ‏المستشارين، اليوم الإثنين، بمشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون ‏رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس ‏الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة ‏على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات‎.‎

ويهدف مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى ملاءمة أسعار ‏الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق ‏التي توجد فيها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة ‏الضرائب الجهة التي يسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات ‏الجماعية فضلا عن الرسم المهني، الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث ‏إدارة جبائية محلية وجهوية‎.‎

22 أبريل، 2025 - 11:15 مساءً
17

مقالات ذات صلة

الاتحاد الاشتراكي يكتسح الانتخابات الجزئية ويستعيد ثقة القواعد الشعبية

الاتحاد الاشتراكي يكتسح الانتخابات الجزئية ويستعيد ثقة القواعد الشعبية

2025-04-23 / 00:12
محمد أوزين

أوزين يسائل وزير الصحة حول واقعة رفض مستشفى تطوان…

2025-04-22 / 22:45
عزيز أخنوش

أخنوش يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي…

2025-04-22 / 22:24
بوريطة

بوريطة يستقبل عمدة مدينة مونبليي الفرنسية

2025-04-22 / 19:30
السعدي: كتابة الدولة متجندة أمام جميع المحاولات الفاشلة للسطو على التراث المغربي

السعدي: كتابة الدولة متجندة أمام جميع المحاولات الفاشلة للسطو…

2025-04-22 / 18:34
عز الدين ميداوي

ميداوي: تم تخصيص 200 مليون درهم لتعبئة كفاءات مغاربة…

2025-04-22 / 18:18
بتعليمات ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يزور قطر

بتعليمات ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يزور قطر

2025-04-22 / 15:11
الجزائر تحاول استمالة واشنطن بصفقة المعادن لثنيها عن دعم مغربية الصحراء

الجزائر تحاول استمالة واشنطن بصفقة المعادن لثنيها عن دعم…

2025-04-22 / 13:30
مرصد وطني يفضح "النفاق السياسي" في زيارة نزار بركة لسيدي يحيى زعير

مرصد وطني يفضح “النفاق السياسي” في زيارة نزار بركة…

2025-04-22 / 12:18
بوريطة: "طموحنا بتزويد القارة بكفاءات مؤهلة يظل قويا وثابتا"

بوريطة: “طموحنا بتزويد القارة بكفاءات مؤهلة يظل قويا وثابتا”

2025-04-22 / 09:14

‫17 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى