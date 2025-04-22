مستشار برلماني يشيد بتجربة أكادير في تعزيز الإيرادات دون رفع الرسوم
هبة بريس – الرباط
اعتبر محمد بنفقيه، المستشار البرلماني أن التجربة الحالية لجماعة أكادير نموذجية، بحيث تمكنت الجماعة من تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية. وسجل أن عائدات الجماعة الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024.
ونوه بنفقيه، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بمشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد فيها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي يسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية فضلا عن الرسم المهني، الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية محلية وجهوية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
من 38 لمليون لـ88 لمليون درهم، هادشي راه إنجاز كبير.
الرقمنة ولات هي المفتاح فرفع المداخيل بدون ضغط على المواطن.
المواطن خاصو يلمس الفرق بين الرسم اللي كيخلصو والخدمة اللي كيتلقاها.
بنفقية قال كلام معقول، خاصنا نخرجو من الطرق الكلاسيكية.
الرسم على الأراضي غير المبنية خاصو يكون عادل وشفاف.
إدارة الضرائب تولي هي المسؤولة على التحصيل، فكرة معقولة.
أكادير كتمشي فطريق الإصلاح وهادشي خاصو التعميم.
هاد النموذج لي دارو فأكادير كيعطي دروس كثيرة فالحكامة.
التجربة ديالهم خاص المدن الأخرى تستافد منها.
أكادير كتعطي نموذج مزيان فالتدبير العصري والشفاف.
خاص تكون مراقبة باش كلشي يبقى ماشي فالإطار القانوني.
القانون الجديد كيبان فيه نية الإصلاح وتبسيط الجبايات.
القانون الجديد غادي يسهّل المأمورية على الجماعات.
الرقمنة كتوفر الوقت والشفافية، وما كتبقاش الفوضى فالمعاملات.
كاين أمل نشوفو تحوّل حقيقي فالتدبير المحلي.
التدبير المجالي كيعني نخدمو حسب خصاص كل منطقة.
الموارد الذاتية كتحقق بلا ما نثقلو كاهل المواطن.