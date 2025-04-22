مستشار برلماني يشيد بتجربة أكادير في تعزيز الإيرادات دون رفع الرسوم

هبة بريس – الرباط

اعتبر محمد بنفقيه، المستشار البرلماني أن التجربة الحالية لجماعة أكادير ‏نموذجية، بحيث تمكنت الجماعة من تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى ‏المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية. وسجل أن عائدات ‏الجماعة الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون ‏درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024‏‎.‎

ونوه بنفقيه، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس ‏المستشارين، اليوم الإثنين، بمشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون ‏رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس ‏الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة ‏على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات‎.‎

ويهدف مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى ملاءمة أسعار ‏الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق ‏التي توجد فيها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة ‏الضرائب الجهة التي يسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات ‏الجماعية فضلا عن الرسم المهني، الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث ‏إدارة جبائية محلية وجهوية‎.‎